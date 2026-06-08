SC Magdeburg verpasst knapp eigenen Bundesligarekord - Fokus liegt bereits auf Champions‑League‑Final‑4

Der SC Magdeburg feierte nach einer meisterhaften Saison mit 31 Siegen und nur einer Niederlage, verfehlte jedoch um zwei Treffer den eigenen Rekord. Jetzt rückt das Champions‑League‑Final‑4 in Köln in den Fokus, während in Magdeburg bereits die offizielle Meister‑Party geplant ist.

Der SC Magdeburg hat in der vergangenen Saison eine wahre Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem der Klub bereits in den Jahren 2022 und 2024 die deutsche Handball meisterschaft gewonnen hatte, bestätigte er diesmal erneut seine Spitzenposition.

Unter der Leitung von Trainer Bennet Wiegert spielte das Team insgesamt 34 Bundesligaspiele und sammelte dabei beeindruckende 31 Siege sowie zwei Unentschieden, was insgesamt 64 Punkte bedeutete. Das einzige verlorene Spiel fiel im Februar gegen den THW Kiel mit einem knappen 29:31‑Ergebnis. Hätte die Mannschaft dieses Spiel ebenfalls gewonnen, wäre ein ungeschlagener Lauf von Anfang bis Ende möglich gewesen.

Diese Bilanz verdeutlicht, dass die Rekordjagd des SCM bereits in greifbarer Nähe ist - lediglich ein minimaler Abstand hält sie noch zurück. Die Zahlen aus der Saison 2023/24 spiegeln eine nahezu märchenhafte Leistung wider. Während die Offensivkraft des Teams mit 1.115 erzielten Toren sogar die vorherigen Bestmarken von 1.067 Toren aus der Saison 2021/22 übertraf, ist die Defensive der eigentliche Knackpunkt.

Im Vergleich zu den damals nur 884 Gegentoren, die die Mannschaft zuließ, mussten in der aktuellen Saison 934 Treffer eingedrückt werden. Das Ergebnis ist ein positives Torverhältnis von +181, das nur um zwei Treffer hinter dem eigenen Bundesligarekord aus der Saison 2021/22 liegt, als das Team ein Torverhältnis von +183 aufwies. Trotz der herausragenden Offensivleistung fehlt also lediglich ein minimaler Unterschied, um den Vereinsrekord komplett zu brechen.

Der Blick des SC Magdeburg richtet sich nun bereits auf das bevorstehende Wochenende, an dem das Team im Final‑4 der Champions League in Köln um den internationalen Titel kämpft. Im Halbfinale trifft das deutsche Duo auf die Füchse Berlin - ein Duell, das bereits vor dem eigentlichen Finale für große Spannung sorgt. Noch vor diesem sportlichen Höhepunkt wird die Mannschaft jedoch im eigenen Heimcity gefeiert: Am Samstagabend findet um 18 Uhr die offizielle Meister‑Party in Magdeburg statt.

Die Spieler werden das Goldene Buch der Stadt eintragen lassen und die Meisterschaftstrophäe auf dem Balkon des Rathauses präsentieren, während tausende begeisterte Fans das Geschehen verfolgen. Diese Feierlichkeiten unterstreichen nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern auch die tiefe Verbundenheit zwischen dem Klub und seiner Stadt, die den SC Magdeburg zu einem Symbol für Handball‑Exzellenz in Sachsen‑Anhalt gemacht hat





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