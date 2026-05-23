SC Magdeburg vs. Rhein-Neckar Löwen: Traditioneller Showdown und Meister-Party

Der Bundesliga-Champion SC Magdeburg muss nach der Meister-Party am Donnerstag bereits am Wochenende ran. Es wartet ein Kracher: Am Sonntag (15 Uhr, live bei BILD und WELT TV) kommt es zum Traditionsduell gegen die Rhein-Neckar Löwen. Beide Mannschaften stehen vor dem Showdown und müssen gewinnen, um ihre Ziele zu erreichen. Trainer Maik Machulla rechnet mit einem starken Meister aus Magdeburg, während Trainer Bennet Wiegert seine Mannschaft auf den letzten Spieltag konzentriert. Eine weitere tolle Nachricht für alle SCM-Fans: Die Meister-Party steht schon! Am 8. Juni wird das komplette Team wieder im Alten Rathaus in Magdeburg empfangen und mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Landeshauptstadt geehrt.

Der Bundesliga-Champion SC Magdeburg muss nach der Meister-Party am Donnerstag bereits am Wochenende ran. Es wartet ein Kracher: Am Sonntag (15 Uhr, live bei BILD und WELT TV) kommt es zum Traditionsduell gegen die Rhein-Neckar Löwen .

Ist das der perfekte oder der schlechteste Zeitpunkt? Auf die Rhein-Neckar Löwen wartet jedenfalls ein echter Brocken: Der Traditionsklub will noch nach Europa, trifft am Sonntag aber auf den neuen Meister SC Magdeburg. SC Magdeburg kann jetzt aber ohne Druck und komplett locker aufspielen. Die Löwen hingegen stehen auf dem achten Platz und brauchen dringend einen Sieg, um noch eine Restchance auf die Qualifikation für Europa zu wahren.

Trainer Maik Machulla rechnet mit einem starken Meister aus Magdeburg: "Die Spannung fällt natürlich ein bisschen ab. Das kann eine Mannschaft aber auch beflügeln, komplett frei aufzuspielen. Bennet Wiegert ist ein Trainer, der auch nach so einem Erfolg noch das Maximale aus einer Saison herausholen möchte. Er gibt Spiele oder Punkte nicht freiwillig ab.

" Machulla erwartet also eher ein gelöstes Magdeburg - kein gutes Omen! Magdeburg hingegen, drei Spieltage vor Schluss schon Meister, will trotz des sicheren Titels auch gegen die Rhein-Neckar Löwen Spieltag nicht nachlassen: "Natürlich ist das jetzt etwas Besonderes, nach so einem Highlight den Fokus zu finden, aber unsere Ziele bleiben die gleichen. Wir wollen weiter gewinnen und uns in den letzten Spielen nichts vorwerfen lassen.

Alles andere würde der Liga nicht gerecht werden und wäre auch den Fans gegenüber nicht fair.

" Meister-Party steht Eine weitere tolle Nachricht für alle SCM-Fans: Die Meister-Party steht schon! Am 8. Juni wird das komplette Team wieder im Alten Rathaus in Magdeburg empfangen und mit einer Eintragung in das Goldene Buch der Landeshauptstadt geehrt. Anschließend werden Spieler und Betreuer auf dem Rathausbalkon zusammen mit den Fans die nächste Meisterschaft nach 2022 und 2024 feiern





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SC Magdeburg Rhein-Neckar Löwen Traditionsduell Meister-Party Europa-Qualifikation

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