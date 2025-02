SC Paderborn dreht das Westfalen-Duell gegen Preußen Münster

Der SC Paderborn holte sich am Samstag einen wichtigen Heimsieg gegen Preußen Münster und beendete damit eine Negativ-Serie. Nach einer eher langweiligen ersten Halbzeit drehte die Kwasniok-Elf in Durchgang zwei auf und sicherte sich den Sieg dank des Joker-Einsatzes von Ansah.

Nach einer eher trägen ersten Hälfte drehte der SC Paderborn im Westfalen-Duell gegen Preußen Münster in Durchgang zwei auf und sicherte sich dank des Joker -Einsatzes von Ansah den ersten Heimsieg des Jahres. Beide Teams traten mit dem Ziel ins Spiel, eine Negativ-Serie zu beenden: Der SCP konnte in den letzten vier Heimspielen keinen Punkt gewinnen, im Gegensatz zur starken Auswärtsleistung, während Preußen drei Spiele ohne Sieg in Folge hatte.

Favorit war natürlich der Aufstiegsaspirant aus Paderborn, doch die Partie verlief in der ersten Hälfte eher im Sinne der Gäste. Die Teams neutralisierten sich im Mittelfeld und obwohl der SCP nach 20 Minuten das Heft des Handelns kurzzeitig übernahm, war der Gastkeeper Schenk in der ersten Halbzeit wenig gefordert. Wenn ein Team gefährlich wurde, dann die Preußen, unterstützt vom SCP-Kapitän Obermair. Ein Rückpass des SCP-Kapitäns wurde aufgrund eines Platzfehlers zum 1:0 für Pick, doch der Stürmer von Münster hob die Kugel über den Kasten (34.). Auch Amenyido versuchte sein Glück mit einem Schuss, den Schubert entschärfen konnte (42.). Ansonsten fragten sich die 14.534 Zuschauer in der Home-Deluxe-Arena, wie beim 3:3 im Hinspiel dieser Partie sechs Tore fallen konnten. Vor allem der SCP musste sich steigern, und setzte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff ein Ausrufezeichen: Nach einer Ablage von Michel drosch Mehlem die Kugel satt an den linken Pfosten (48.). Minuten später kam Klaas frei zum Kopfball, nickte jedoch in die Arme von Schenk (53.). Die Gäste fanden in der zweiten Halbzeit zunächst nicht statt, spielten tief und wollten den neu gefundenen Spielwitz der Hausherren überstehen. Und Paderborn hatte in der Folge Probleme, diesen Abwehrriegel zu knacken. Zehnters frecher direkter Freistoß (64.), Mehlems Vorstoß gegen den letztlich schnelleren Schenk (70.) blieben die einzigen Highlights. Zudem zählte ein Treffer von Joker Bilbija nicht, weil Ansah zuvor gefoult hatte (75.). So ging es weiter torlos auf die Zielgerade zu, in der der SCP nicht ins volle Risiko gehen und die fünfte Heimniederlage in Folge riskieren wollte - während Münster nach einer passiven zweiten Halbzeit mit dem einem Zähler durchaus zufrieden war. Ein maues 0:0 also? Mitnichten! Denn die Kwasniok-Elf verstand den Anbruch der 80. Minute als Startschuss einer energischen Schlussoffensive. Joker Ansah stand im Mittelpunkt, der erst mit einem tollen Solo für 80 Prozent von Mehlems Führungstreffer verantwortlich war - der Mittelfeldmann musste nur einschieben (81.) - und dann nur drei Zeigerumdrehungen später selbst nach Vorlage vom ebenfalls eingewechselten Bilbija den Deckel drauf machte. An diesem 2:0-Endstand konnte auch das folgende Münsteraner Power Play nichts ändern, das schlicht zu spät einsetzte. Der SCP fährt so den ersten Heimsieg des Jahres ein und legt als Verfolger im Aufstiegskampf vor - Münster hingegen muss die dritte Niederlage in Folge verkraften und könnte noch an diesem Spieltag unter die Strich rutschen





