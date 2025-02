SC Paderborn Siegt Knapp Gegen Preußen Münster

Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen engen Sieg gegen Preußen Münster eingefahren. Das entscheidende Tor fiel in der Schlussphase durch Ilyas Ansah. Der SC Paderborn bleibt mit 37 Punkten in der Tabelle oben dabei.

Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball -Bundesliga gegen Preußen Münster knapp gewonnen. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Erst traf Marvin Mehlem in der 81. Minute zur Führung für den SC Paderborn, ehe Joker Ilyas Ansah für den 2:0 (0:0)-Endstand sorgte (84.). Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok darf nach dem zehnten Saisonsieg, dem zweiten in Folge, weiter träumen. Mit 37 Punkten bleibt der SCP in der Tabelle der 2. Fußball -Bundesliga oben dabei. 'Ich bin im vierten Jahr hier.

Wir sind zum vierten Mal nach 22 Spieltagen unter den besten sechs, sieben Teams dabei', sagte Kwasniok der Sportschau. 'Wir werden alles daran setzen, dabei zu bleiben.' Kwasniok meinte den Zeitraum bis zur Länderspielpause im März. Dann, sagte er, werde man sich in Paderborn zusammensetzen, um die Ziele des Klubs genauer zu definieren. Für den Aufsteiger Münster war es die dritte Niederlage nacheinander. 'Das tut schon weh', sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann der Sportschau. 'Aktuell belohnen wir uns nicht für den Aufwand, den wir betreiben.' Als Tabellen-15. befindet sich der Klub in Abstiegsgefahr. Münster war im Verlauf des Spiels gefährlicher, aber ohne Glück im Abschluss. Die besseren Torchancen hatten in einer durchwachsenen ersten Halbzeit die Gäste aus Münster. Florian Pick schlenzte den Ball aus zentraler Position knapp über das Tor (34.). Und Etienne Amenyido zielte nach Vorlage von Jano ter Horst auf die lange Ecke, aber scheiterte an Markus Schubert. Paderborns Torhüter sah den Ball spät - und hielt stark (42.). Paderborn wurde nach der Pause stärker und traf Aluminium. Die Paderborner kamen erst nach der Pause zu guten Möglichkeiten - die waren dafür aber sehr gut. Erst bediente Sven Michel Mitspieler Marvin Mehlem, der mit einem Schuss aus zwölf, dreizehn Metern abzog und den linken Pfosten traf (48.). Vorlagengeber Michel war auch beteiligt, als es drei Minuten später noch einmal gefährlich wurde vor dem Tor der Gäste aus Münster. Michel stand schon im Strafraum, als er an den Ball kam. Er scheiterte mit seinem Abschluss allerdings an Torhüter Johannes Schenk. Paderborn jubelte nur kurz Als dann später doch ein Tor fiel, jubelten die Paderborner - aber sie jubelten nur kurz. Filip Bilbija traf aus kurzer Distanz, doch Schiedsrichter Patrick Alt hatte zuvor ein Foulspiel von Ilyas Ansah gesehen. Der Treffer zählte nicht (74.). Mehlem sorgt für die Führung, Ansah für die Entscheidung Später jubelten sie in Paderborn noch zweimal, diesmal auch länger. Erst legte Ansah für Mehlem ab, der seinem Gegenspieler entwischte und aus kurzer Distanz vollendete. Dann steckte Bilbija sehenswert durch zu Ansah, der schon im Strafraum stand und mit dem linken Fuß für die Entscheidung sorgte. Paderborn hat ein Auswärtsspiel in Hannover vor der Brust (22.02., 20.30 Uhr). Münster empfängt am selben Tag den Jahn aus Regensburg (13.00 Uhr)





Fußball 2. Bundesliga SC Paderborn Preußen Münster Sieg Marvin Mehlem Ilyas Ansah

