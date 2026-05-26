SC Paderborn triumphiert: Wie ein junges Kader‑Konzept und ein neuer Trainer den Bundesliga‑Aufstieg ermöglichten

Der SC Paderborn feierte nach dem Aufstieg in die Bundesliga einen ausgelassenen Sieg mit Zigarre, Bier und Burgern. Trotz Abgänge von Trainer Lukas Kwasniok und Managern setzte der Verein auf junge Talente, investierte stark in das Nachwuchs‑Leistungszentrum und stellte den U19‑Trainer Ralf Kettemann als Cheftrainer ein. Mit einem Finanzplan von rund 20 Millionen Euro und politischer Unterstützung zielt Paderborn darauf ab, sich langfristig in der 1. Liga zu etablieren.

Nach dem fulminanten Triumph des SC Paderborn in der letzten Spieltagsszene versammelten sich die Spieler in den legendären Stadion‑Katakomben, um den Sieg mit einer traditionell gerauchten Zigarre zu feiern.

Die Stimmung war ausgelassen: Dachkantinen füllten sich mit klirrenden Pilsgläsern, frisch gebratenen Burgern und lauten Anfeuerungsrufen. Die Freude war in ganz Ostwestfalen spürbar, denn Paderborn hat nach langen Phasen des Abstiegs die Rückkehr in die Bundesliga geschafft - ein Erfolg, der erst 2014 und 2019 zu erleben war und den niemand vorhergesehen hatte. BILD analysiert nun das überraschende Fußball‑Wunder und legt den Fokus auf den tiefgreifenden Umbruch, den der Verein in den letzten Jahren durchlaufen hat.

Ein zentrales Element dieses Erfolgs war die personelle Neuausrichtung. Trainer Lukas Kwasniok (44) verließ den Verein für den 1. FC Köln, Manager Benjamin Weber (43) wechselte zum FC Augsburg, während die jungen Leistungsträger Ilyas Ansah (21) zu Union Berlin und Aaron Zehnter (21) zum VfL Wolfsburg zogen - allesamt in die 1. Liga.

Trotz dieser Abgänge setzte Paderborn auf ein junges, hungriges Team, das vor allem aus unteren Ligen und der hauseigenen Nachwuchsabteilung stammt. Der Verein spendete in der Aufstiegssaison 2018/19 lediglich 800 000 Euro in das Nachwuchs‑Leistungszentrum; heute beläuft sich das Budget auf rund 4,5 Millionen Euro, was sich deutlich im Spielfluss und der Kaderqualität widerspiegelt. Ein weiterer Schlüsselspieler ist der damals unerfahrene Trainer Ralf Kettemann (39), der zuvor die U19 des Karlsruher SC betreute.

Für ihn ist Paderborn die erste Chef‑Station im Profifußball, und er hat das Vertrauen von Vereinspräsident Thomas Sagel (62) gewonnen, der betont, dass Kettemann die Vision des Vereins verinnerlicht habe: Spieler und Teams langfristig zu entwickeln. Die Kombination aus taktischer Finesse, emotionaler Führungsstärke und einem hohen Entwicklungsanspruch hat ein eingeschworenes Team geschaffen, das nicht nur defensiv stabil, sondern auch offensiv leidenschaftlich agiert.

Für den Trainer steht eine Aufstiegsprämie von etwa 100 000 Euro bereit, ein Anreiz, der das bereits starke Engagement honoriert. Im Gegensatz zu den kurzlebigen Erstliga‑Episoden 2014/15 und 2019/20 plant der Verein nun ein nachhaltigeres Finanzkonzept. Der professionelle Etat soll künftig bei etwa 20 Millionen Euro liegen, wobei auf übertriebene Ausgaben verzichtet wird. Stattdessen setzt man verstärkt auf die Eigenproduktion von Talenten und gezielte Verstärkungen, die das Team langfristig konkurrenzfähig halten.

Auch politisch hat Paderborn starken Rückhalt: CDU‑Generalsekretär Carsten Linnemann (48), selbst Vizepräsident des Vereins und leidenschaftlicher Fan, betont nach dem Sieg gegen den VfL, dass das Ziel darin bestehe, mindestens ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu verbleiben. Trotz seiner langjährigen Zugehörigkeit zum FC Bayern sieht er in Paderborn eine ernsthafte Konkurrenz und freut sich auf die kommenden Duelle gegen den Meister.

Der Aufstieg von Paderborn ist damit mehr als ein sportlicher Erfolg; er steht für ein ganzheitliches Konzept, das Nachwuchsförderung, finanzielle Vernunft und emotionale Führungsqualitäten vereint. Dieses Modell könnte anderen kleineren Vereinen als Vorbild dienen, wie man mit begrenzten Ressourcen und kluger Struktur eine nachhaltige Position in der höchsten deutschen Spielklasse erreichen kann





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