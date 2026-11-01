SC Preußen Münster: Niederlage bei Alemannia Aachen 1:2

Der SC Preußen Münster verliert mit 1:2 bei Alemannia Aachen. Nach der fünften Niederlage rutschen die Preußen auf Platz 14 ab.

Am Sonntagabend erlitt Drittligist Preußen Münster eine deutliche Niederlage im Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen mit einem Ergebnis von einem zu zwei Toren. Der Zweitliga-Absteiger kassierte bereits die fünfte Pleite in der laufenden Saison und rutschte dadurch in der Tabelle auf den vierzehnten Rang. Das Spiel fand am Abend nach Halloween statt und verlief für die Gäste von Anfang an schwierig.

Starke Leistung der Hausherren

Über eintausendachthundert Anhänger waren mitgereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Doch während die Fans auf der Tribüne große Unterstützung zeigten, gelang den Spielern unter Chefcoach Thomas Wörle auf dem Rasen zunächst kaum etwas. Die Münsteraner zeigten viele unnötige Ballverluste und ein unsicheres defensives Verhalten. Aachen führte zur Halbzeit mit zwei zu null. Joel da Silva erzielte das zweite Tor kurz vor der Pause durch eine elegante Dribbelaktion. Zuvor hatte Louis Köster für Aachen bereits vier Minuten nach Spielbeginn das linke Lattenkreuz getroffen.

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Wenig Chancen für die Gäste

In der ersten Halbzeit blieben die Konterchancen für Preußen Münster verhalten. Charalambos Makridis scheiterte allein vor dem Aachener Keeper Manuel Riemann, und auch Felix Higl fand mit einem Fernschuss nicht ins Tor. Die Defensive der Preußen wirkte oft chaotisch und ließ den Hausherren zu viel Raum. Mika Schröer hatte zwar eine gute Situation auf der linken Abwehrseite, doch sein Flachschuss wurde abgewehrt. Die Freude auf der Aachener Seite war deutlich spürbar, da die Führung zur Pause mehr als verdient erschien.

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Anschlusstor in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit zeigten die Preußen zwar mehr Wut und Aggressivität, doch wirkten sie auf das Feld eher bedrohungslos. Sie behielten zwar oft das Ballbesitzrecht, da Alemannia sich immer mehr zurückzog, doch reichte dies nicht zum Erfolg. Erst in der neunzigsten Minute erzielte der Joker Montell Ndikom den Ehrentreffer. Es war sein fünftes Saisontor und sorgte für kurze Erleichterung. Zuvor hatte sich Romario Rösch innerhalb von zweihundert Sekunden bei zwei Kopf- und Fußschüssen nicht durchsetzen können.

Kritik am Schiedsrichter und Sperre

Neben dem sportlichen Misserfolg sorgte auch die Pfeife des Schiedsrichters Tom Bauer für Kritik. Er blieb in der siebzigsten Minute stumm, als Marvin Schulz nach seiner Rückkehr klar im Strafraum blockt wurde. In der achtundachtzigsten Minute sah Innenverteidiger Tim Dietrich die Rote Karte, was den Gegner bestrafte. Aufgrund dieser Sperre muss Dietrich beim Heimspiel gegen den MSV Duisburg pausieren. Der Druck auf die Preußen steigt nun weiter an, da nur noch drei Zähler zur Abstiegszone liegen. Das kommende Spiel gegen den Zweitplatzierten muss gewonnen werden, um die Stimmung nicht noch weiter zu gefährden.