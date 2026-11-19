Die Spieler von SC São João de Ver streiken wegen ausstehender Gehälter. Präsident Dani Alves warnt vor Kontosperrungen, während die Mannschaft abstiegsgefährdet ist.

Die Fußballmannschaft von SC São João de Ver aus dem Norden Portugal s befindet sich in einer existenziellen Krise. Der Drittligist steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat sich seit dem Aufstieg 2024 nicht in der Liga etablieren können. Am vergangenen Freitag trat der gesamte Kader geschlossen in den Streik und verweigerte die Teilnahme am angesetzten Training. Die Spieler geben an, dass sie seit Monaten keine Gehälter erhalten und konkrete Antworten der Vereinsführung ausbleiben.

Finanzielles Chaos um Präsident Dani Alves

Der Verein war Anfang des Jahres auf einen neuen Geldgeber gestoßen, der fünfzig Prozent der SAD, der führenden Gesellschaft des Klubs, erwarb. Dieser Mäzen ist der ehemalige internationale Superstar Dani Alves. Der ex-Brasilianer wollte bald selbst die Fußballschuhe schnüren und Teil des Kaders werden. Seit dem Aufstieg 2024 hatte sich der Klub in der Liga etablieren sollen, doch nun scheint alles andere als prima zu laufen.

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Rechtliche Geschichte und Glaubenswandel

Dani Alves ist der erfolgreichste Fußballer aller Zeiten. Er wurde wegen der Vergewaltigung einer Frau zu viereinhalb Jahren Haft sowie zu fünf weiteren Jahren auf Bewährung verurteilt. Im März 2024 kam er gegen Kaution frei. Ein Berufungsgericht hob die Verurteilung 2025 auf und sprach ihn frei, weil es die Beweislage für eine Verurteilung als nicht ausreichend ansah. Seither tingelt der einstige Superstar durch die spanische Republik und predigt, was das Zeug hält.

Während seiner Haftzeit habe er Jesus gefunden, erzählt Alves zum Beispiel auf diesen Vorträgen. Alves hat sich mittlerweile fest dem evangelikalen Glauben verschrieben. Seine intensive Beschäftigung mit der Religion und die vielen Reisen haben nun sogar zum Ende seiner Ehe mit dem Model Joana Sanz geführt. Sein Profilbild ist ein KI-generiertes Bild eines leuchtenden Kreuzes mit einer glitzernden Krone.

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Blockierte Konten und Streik der Profis

Ein unvorhergesehener Umstand, der zur Sperrung der Konten von Dani Alves, dem Präsidenten der SAD des SC São João de Ver, führte, hat die Bereitstellung der Gelder für den Verein gefährdet. Vier Tage später sah sich die Vereinsführung daher gezwungen, mit einem Statement auf Instagram an die Fans heranzutreten. Weiter hieß es, dass jener Umstand für die ausgebliebenen Gehaltszahlungen für die Monate September und Oktober gesorgt habe. Der Verein arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Laut portugiesischen Medienberichten reichen die ausbleibenden Zahlungen bei den Spielern sogar bis ans Existenzminimum. Einigen Profis drohe bereits der Verlust ihrer Wohnung. Weshalb Alves Konten gesperrt wurden und wann wieder Geld fließen soll, geht aus der Erklärung nicht hervor. Die Spieler erklären in einem gemeinsamen Schreiben, dass nicht nur Geld fehle, sondern auch konkrete Antworten der Vereinsseite ausbleiben würden.

Kontrast zwischen Predigten und Klubproblemen

Zeitgleich veröffentlichte auch Mäzen Dani Alves einen Beitrag auf Instagram. Seinem Account folgen 34 Millionen Menschen. In der Beschreibung weist Alves sich nicht mehr nur als Sportler, sondern als Künstler aus. Auf dem Kanal finden sich Aufnahmen, in denen Dani Alves nachdenklich in der Bibel liest, mit Mikrofon vor jubelendem Publikum spricht und mit Tränen in den Augen seinen Weg zu Gott darlegt. Die Fans von São João de Ver warteten vermutlich gespannt auf eine Erklärung der aktuellen Situation.

Doch Dani Alves veröffentlichte stattdessen Aufnahmen seiner Predigten vom vergangenen Wochenende. Unter einem der Bilder schreibt der einstige Fußballer: Jetzt ist ein schöner Zeitpunkt, den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen zu suchen. Die Spieler des Drittligisten würden vermutlich fürs Erste ein Zahlungstermin reichen. Während inschon seit Wochen die Winterjacken aus dem Schrank gewandert sind, herrschen im Norden Portugals noch angenehme 18 Grad. Das Stadion ist gut gepflegt, doch die Realität auf dem Platz und im Verein ist düster.