SC União Torreense gewinnt den portugiesischen Pokal und steigt in die erste Liga auf

Der SC União Torreense hat am Sonntag in der Verlängerung einen historischen Erfolg gefeiert und den portugiesischen Pokal gewonnen. Der Zweitligist setzte sich im Endspiel mit 2:1 gegen den Spitzenklub Sporting Lissabon durch. Torreense kann am Donnerstag in die erste Liga zurückkehren, nachdem sie im Hinspiel 0:0 gespielt haben.

Ein historisches Ergebnis! Am Sonntag gewann mit dem SC União Torreense erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs ein Zweitligist den portugiesischen Pokal . Der Verein aus der Küstenstadt Torres Vedras setzte sich im Endspiel mit 2:1 in der Verlängerung gegen Spitzenklub Sport ing Lissabon durch.

Nach dem schnellen Führungstreffer durch Kevin Zohi (29) in der dritten Minute gleicht Sporting durch Luis Suarez (28) in der 53. Minute aus. Die entscheidende Szene in der 108. Minute: Lissabons Araujo reißt im eigenen Strafraum Gegenspieler Seydi um.

Strafstoß und Platzverweis! Den anschließenden Elfmeter verwandelt Stopira (37) zum Siegtreffer. Ein märchenhafter Triumph für Torreense. Der Zweitligist gilt vor dem Finale als krasser Außenseiter, hat einen Gesamtkaderwert von 9,58 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Sporting-Torschütze Suarez ist allein etwas weniger als dreimal so viel wert (28 Mio. ). Am Ende egal – weil Torreense die Sensation schafft und im Nationalstadion in Oeiras eine große Pokal-Party feiert. Die Mannschaft von Trainer Luís Tralhão (47) qualifiziert sich mit dem Sieg für die Ligaphase derTralhão zum Sender „RTP“: „Ich kann es immer noch nicht ganz fassen, was wir erreicht haben.

Diese Mannschaft wird für immer in die Geschichte von Torreense und des portugiesischenFassungslosigkeit dagegen auf Seiten Sportings. Der Hauptstadt-Klub bleibt durch die Pleite nach dem Double aus dem Vorjahr in dieser Spielzeit ohne Titel. Kapitän Morten Hjulmand (26): „Im Moment bin ich sprachlos. Wir müssen das Spiel analysieren.

Ich denke, uns fehlte es an der nötigen Einstellung, besonders als wir einige Pässe und Chancen vergeben haben. So etwas darf nicht passieren.

“ Torreense kann am Donnerstag noch in die erste Liga zurückkehren. Nach dem 0:0 im Hinspiel braucht der Pokalsieger im Relegations-Rückspiel bei Casa Pia dafür einen Sieg. Scheint bei dieser Mannschaft aber mehr als möglich





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