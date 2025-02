SC Verl II besiegt 1. FC Gievenbeck mit 2:0

Der SC Verl II gewinnt ein Heimspiel in der Oberliga Westfalen gegen den 1. FC Gievenbeck mit 2:0. Ein spannender Spielverlauf mit einem frühen 0:0 und dem Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 16:00 Uhr, erlebten 72 Zuschauer im Verler Poststadion ein erfolgreiches Heimspiel des SC Verl II gegen den 1. FC Gievenbeck. Die Verler setzten sich mit 2:0 durch und zeigten eine souveräne Leistung. Das Spiel begann langsam und die erste Halbzeit blieb ohne Tore. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach dem Start der zweiten Halbzeit änderte sich die Situation nicht entscheidend. Erst in der 74.

Minute gelang Furkan Yilmaz der erste Treffer für die Verler, der die Gäste ins Schwitzen brachte. Beide Mannschaften versuchten in der restlichen Spielzeit durch Spielerwechsel neue Energie auf den Platz zu bringen. Efe Tirpan kam für Konstantinos Keissoglou und Tjark Thore Höftmann für Sekou Eickholt. Auf Seiten des Gievenbeck wurde Reza Asadollahi für Marvin Holtmann eingewechselt. Die Hausherren nutzten eine dieser Aktionen, um in der Nachspielzeit die Führung auszubauen. Tjark Thore Höftmann verwandelte einen Strafstoß in der ersten Minute der Nachspielzeit und besiegelte den Sieg für den SC Verl II (91.). Das Team aus Verl belegt nun Platz fünf in der Tabelle, während Gievenbeck auf Platz sechs abrutschte.





Fußball Oberliga Westfalen SC Verl II 1. FC Gievenbeck

