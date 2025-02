SC Verl unterliegt Tabellenführer Energie Cottbus nach starker Leistung

Der SC Verl musste in der 3. Liga nach zehn Spielen ohne Niederlage erstmals wieder eine Niederlage einstecken. Beim Tabellenführer Energie Cottbus lieferten die Verler zwar eine starke Leistung ab, unterlagen jedoch mit 0:1 nach einem Treffer von Maximilian Krauß in der 59. Minute.

Verl. Die erfolgreiche Serie ist gebrochen. Zum ersten Mal nach zehn Spielen ohne Niederlage musste sich der SC Verl in der 3. Liga wieder geschlagen geben. Bei Energie Cottbus lieferten die Verler zwar eine hervorragende Leistung ab, unterlagen jedoch aus Sicht des Teams unglücklich mit 0:1, da der Tabellenführer seine einzige beste Chance durch den Joker Maximilian Krauß in der 59. Minute nutzte, während die eigenen Möglichkeiten ungenutzt blieben.

Krauß hatte bereits im Hinspiel mit zwei Toren für einen deutlichen Cottbus-Sieg gesorgt. „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat sich hier nicht versteckt und ein klasse Fußballspiel abgeliefert“, stellte Alexander Ende deshalb schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff zurecht fest. Berkan Taz („Wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt“) schaute derweil zuversichtlich in den weiteren Saisonverlauf. „Denn wenn man beim Tabellenführer so auftritt, ist noch viel möglich.“ Der Cottbusser Coach „Pele“ Wollitz räumte ein, „gegen einen starken Gegner sehr glücklich gewonnen zu haben“. Vor allem Taz, der in der 7. Minute frei durch war, als ihm der Ball auf dem tiefen Rasen versprang, und Jonas Arweiler, dessen Schrägschuss in der Nachspielzeit knapp am langen rechten Pfosten vorbeizischte, hätten dafür sorgen können, dass die Verler Serie weitergegangen wäre und nicht die des nun seit elf Spielen ungeschlagen Tabellenführers aus Cottbus.





