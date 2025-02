SC Verl verpasst Halbfinale im Fußball-Westfalenpokal

Der Drittligist SC Verl scheiterte im Viertelfinale des Fußball-Westfalenpokals am Regionalligisten SV Rödinghausen mit 2:4. Damit verlor der Sportclub die erste Chance auf eine Teilnahme am DFB-Pokal. Rödinghausen trifft im Halbfinale auf die Sportfreunde Lotte.

SC Verl verpasste am Mittwochabend das Halbfinale des Fußball - Westfalenpokal s. Der Drittligist unterlag im Viertelfinale dem Regionalligisten SV Rödinghausen mit 2:4 (0:1) und verlor damit die erste Chance auf eine Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison. Mit mindestens Platz vier in der 3. Liga besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Rödinghausen trifft im Halbfinale auf die Sport freunde Lotte.

Die Hausherren begannen forsch und gingen in der 11. Minute durch Simon Engelmann in Führung, der einen zu kurz geratenen Rückpass von Niko Kijewski zum 1:0 für den SV Rödinghausen verwertete. Der schläfrige und unkonzentrierte Drittligist fand in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht statt und konnte froh sein, nach 21 Minuten nicht mit 0:2 zurückgelegen zu haben. Ebrima Ndure setzte eine flache Hereingabe von Luca Horn nur knapp neben den linken Pfosten. Das erste Lebenszeichen sendete Timur Gayret mit einem Freistoß ans Außennetz (25.), wenig später scheiterte Eduard Probst für nun besseres Verl am gut reagierenden SVR-Keeper Karl Albers (32.). Nur wenige Sekunden nach Anpfiff der zweiten Halbzeit erhöhte Simon Engelmann per Flachschuss auf 2:0 (46.). Praktisch im Gegenzug traf Dominik Steczyk nur die Latte (47.). Paterson Chato sorgte mit einem Distanzschuss, den Philipp Schulze über seine Fäuste rutschen ließ, mit dem 3:0 (54.) für die Vorentscheidung. Tom Baack konnte für den Sportclub nach einer Hereingabe von Kijewski zwar auf 3:1 (69.) verkürzen und Berkan Taz traf sogar zum 3:2 (79.), doch Kevin Wiethaup machte mit dem 4:2 (81.) endgültig alles klar.





