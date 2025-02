SC Wiedenbrück besiegt 1. FC Düren in spannenden Regionalliga-Duell

Der SC Wiedenbrück setzte sich am Samstag in einem aufregenden Kampf gegen den 1. FC Düren mit 2:1 durch. Die Wiedenbrücker Hausherren zeigten eine starke Leistung und konnten sich den Sieg durch Tore von Jan Lukas Liehr und Josiah Patruno-Nwankwo sichern.

SC Wiedenbrück und 1. FC Düren lieferten sich am Samstag, 08. Februar 2025, um 14:00 Uhr in Rheda-Wiedenbrück ein spannendes Duell in der Regionalliga West . Das Team des SC Wiedenbrück startete konzentriert und ging durch ein Tor von Jan Lukas Liehr bereits in der 7. Spielminute in Führung. Der 1. FC Düren antwortete jedoch in der 30. Minute durch Jakob Sachse und glich so aus.

Der zweite Abschnitt wurde von einigen gelben Karten für beide Mannschaften geprägt, was auf die Intensität und den Kampfgeist beider Teams hinwies. Der SC Wiedenbrück setzte jedoch stetig Druck und wurde in der 74. Minute durch ein Tor von Josiah Patruno-Nwankwo belohnt. Der Sieg sicherte dem SC Wiedenbrück Platz 15 in der Tabelle, während der 1. FC Düren auf Platz 10 abrutschte.





