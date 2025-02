SC Wiedenbrück: Mölders blickt optimistisch nach Sieg gegen Düren

Trainer Sascha Mölders sieht nach dem wichtigen Sieg gegen Düren in der Regionalliga West gute Chancen für den Klassenerhalt des SC Wiedenbrück. Der frühere Bundesliga-Stürmer ist zufrieden mit der Entwicklung seines Teams und sieht in Josiah Patruno-Nwanko ein großes Talent.

SC Wiedenbrück's Trainer Sascha Mölders blickt nach den ersten drei Spielen seiner Amtszeit mit Zuversicht auf die Zukunft. Der frühere Bundesliga-Stürmer erarbeitete sich mit seinem Team in der Regionalliga West vier Punkte und ist zufrieden mit der Entwicklung des Kaders. \'Ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht.

An die zuletzt gezeigten Leistungen wollen wir anknüpfen', sagt Mölders im kicker-Gespräch und betont gleichzeitig: 'Wir wissen, dass wir uns alles hart erarbeiten und möglichst in jedem Spiel an unser Limit gehen müssen.' \Besonders der Sieg gegen Düren war für den Trainer ein wichtiger Moment. Der 18-jährige A-Junioren-Angreifer Josiah Patruno-Nwanko erzielte bei seinem Regionalliga-Debüt nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den entscheidenden Treffer. Mölders hatte den jungen Offensivspieler bereits während der Wintervorbereitung aus der U19 hochgezogen. 'Ich wollte im Training elf gegen elf spielen lassen', erzählt der Coach. 'Deshalb kamen zwei A-Jugendspieler dazu. Josiah hat es gleich so gut gemacht, dass er erst einmal bei uns geblieben ist. Schon in Bocholt wollte ich ihn einwechseln, da hat es sich durch den Spielverlauf nicht ergeben. Umso schöner, dass es gegen Düren funktioniert hat.', so Mölders. Der Trainer betont aber auch, dass Patruno-Nwanko geduldig bleiben muss: 'Er darf jetzt nicht durchdrehen, sondern muss auf seine nächste Chance warten.'Diese Chance könnte bereits am Samstag beim Gastspiel bei der U 21 des 1. FC Köln kommen. 'Wir treffen in Köln auf einen starken Gegner, der zuletzt im Derby bei der Fortuna nach einem 1:3-Rückstand zurückgekommen ist', warnt Mölders. 'Ein solcher Routinier ist für ein so junges Team unglaublich wertvoll. Was Marco als Sechser auf den Platz bringt, davon können sich die anderen noch eine Scheibe abschneiden. Dennoch gibt sich der Wiedenbrücker Trainer optimistisch: 'Nach unserem Sieg werden wir auch mit viel Selbstvertrauen antreten. Wir können auch in Köln drei Punkte holen.'





Fußball SC Wiedenbrück Regionalliga West Sascha Mölders Josiah Patruno-Nwanko Köln U21 Abstiegskampf Klassenerhalt

