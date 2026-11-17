Nationaltrainer Lionel Scaloni offenbart Pläne für Lionel Messi. Eine Rückkehr in den Kader der Albiceleste als Teil des Trainerteams nach WM 2030 wird geprüft.

Argentinien und Lionel Messi bleiben auch nach dem offiziellen Karriereende des Superstars im Trikot der Nationalmannschaft eng verbunden. Nationaltrainer Lionel Scaloni hat bestätigt, dass der 39-Jährige künftig Teil seines Stabes werden kann. Dies könnte eine Rückkehr an die Seiten der Linie für die Weltmeisterschaft 2030 ermöglichen. Die Tür zum Dache der Albiceleste steht damit weiterhin offen.

Scaloni plant Messi-Rückkehr als Trainer

Lionel Scaloni äußerte sich während der Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Costa Rica überraschend offen zu der Idee. Er sagte klar, dass eine Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Kapitän willkommen wäre. Wenn Messi hierherkommen wolle, sehe Scaloni kein Problem. Die Basis für diese Entwicklung ist eine Veränderung im Trainerstab des Nationalteams.

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Mit dem Weggang von Co-Trainer Walter Samuel ist Platz für neue Rollen entstanden. Walter Samuel hat die argentinische Nationalmannschaft verlassen und hinterlässt eine Lücke im Team. Scaloni sieht dies als direkte Gelegenheit für Messi. Er erklärte, dass Messi nun kommen soll, da Walter weg ist. Dies signalisiert einen strategischen Schritt zur Integration der Fußballlegende.

Messi beendete aktive Laufbahn für die Nationalelf

Die aktuelle Situation steht im Kontrast zu Messis früherer Position. Noch vor wenigen Wochen hatte Messi seine aktive Karriere für Argentinien beendet. Beim 3:0-Sieg gegen Benin absolvierte der 39-Jährige sein 208. und letztes Länderspiel. Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Nationaltrikot fiel der Abschied sichtlich schwer für den Superstar. Er bezeichnete das Tragen des Trikots über 20 Jahre lang als große Ehre.

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Während Messi die aktive Spielerkarriere beendet hat, sieht Scaloni dies nicht als absolutes Ende für den Star. Der Nationaltrainer hält einen weiteren Einsatz als Spieler über die Weltmeisterschaft 2030 hinaus sogar für möglich. Er hofft, dass Messi so lange wie möglich auf dem Platz bleibt. Scaloni betont, dass Messi zwar abgesagt hat, er aber dessen Verbleib auf dem Feld wünscht.

Zukunftsvisionen und Pläne für die WM 2030

Sollte Messi seine aktive Laufbahn bis zur WM 2030 beenden, ist eine Rolle im Trainerteam fest eingeplant. Scaloni macht deutlich, dass die Verbindung zwischen Messi und der Nationalmannschaft auch nach dem Rücktritt bestehen bleibt. Dies eröffnet eine völlig neue Perspektive für die Zukunft des Teams. Die Rolle als Assistent oder Berater könnte die Erfahrung des Weltmeisters nutzen.

Die Pläne zeigen, wie wichtig Messi für die argentinische Fußballkultur ist. Eine Rückkehr als Trainer würde seine Expertise direkt im Kader bündeln. Scaloni nutzt die Gelegenheit, um den Stab zu stärken und gleichzeitig die Legende im Team zu halten. Dies bietet Stabilität und Inspiration für das kommende Generationenwechsel. Die Details zur genauen Rolle bleiben jedoch vorerst unbestätigt.