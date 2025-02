Scan&Go Test in den Niederlanden scheitert: Aldi Nord fokussiert sich auf Self-Checkout

Der Discounter Aldi Nord beendet den Test seiner Scan&Go-Bezahlmethode in den Niederlanden. Grund dafür ist das geringe Interesse der Kund:innen an dem System. Aldi Nord konzentriert sich nun auf Tests mit Self-Checkout-Kassen.

Verbraucher bekommen immer mehr Möglichkeiten, ihren Einkauf im Self-Checkout zu bezahlen. Die Automaten, an denen sie die Produkte selbst scannen und kontaktlos bezahlen können, sind mittlerweile in zahlreichen Läden zu finden, auch in Supermärkten und Discountern. Händler experimentieren weiter mit neuen Möglichkeiten, den Bezahlvorgang für ihre Kund:innen noch einfacher zu gestalten. Nicht alle Ideen finden jedoch großen Anklang.

Aldi Nord hat zum Beispiel in den Niederlanden intensiv die Scan&Go-Methode getestet. In deutsche Aldi-Filialen wird dieses Konzept aber nicht eingeführt, weil die Kundschaft im deutschen Nachbarland es nicht besonders stark nutzte. Bei Scan&Go können Kund:innen bereits während des Einkaufs über die App des Discounters die Waren mit ihrem Smartphone scannen und direkt bezahlen. Um den Laden zu verlassen, muss man dann nur noch einen QR-Code scannen. Alternativ kann man aber auch nach dem Scannen der Produkte mit einem QR-Code an die Self-Checkout-Kasse gehen und dort mit Karte bezahlen. Diese Option ist bald nicht mehr möglich. Zum 23. Februar beendet der Discounter seinen Test in den Niederlanden – und wird dabei bleiben, berichtet die 'Lebensmittel Zeitung' (LZ). In den ersten fünf Filialen hat Aldi Nord den Service bereits beendet. Der Discounter begründet die Entscheidung mit dem mangelnden Interesse an dem Bezahlsystem. Der Test habe gezeigt, 'dass die überwiegende Mehrheit unserer Kunden in den Niederlanden es vorzieht, ihre Produkte an der Kasse zu bezahlen, anstatt sie mit ihrem Smartphone zu scannen', zitiert die LZ Aldi Nord. Mit dieser Erfahrung ist der Discounter nicht alleine. Laut LZ hat Penny das Konzept Scan&Go in Deutschland vorübergehend genutzt und ist dabei zu dem gleichen Ergebnis gekommen. 'Über die Zeit hat sich herausgestellt, dass nur eine vergleichsweise kleine und kaum wachsende Kundengruppe diese Zahlvariante genutzt hat', erklärt der Rewe-Discounter dem Blatt auf Anfrage. Aldi Nord will sich nun mehr auf Tests mit Self-Checkout-Kassen konzentrieren. In Deutschland hat er die Expresskassen erst vor kurzem in wenigen Filialen im Ruhrgebiet testweise aufgestellt. Bei Discounter-Schwester Aldi Süd laufen die Tests schon etwa ein Jahr länger





