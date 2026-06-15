Scary Movie 6 bricht Rekord und startet erfolgreich in die Kinos

Das Horror-Komödien-Franchise 'Scary Movie' setzt seine Erfolgsgeschichte mit dem sechsten Teil fort. Der Film hat einen beeindruckenden Start hingelegt und den bisherigen Rekord gebrochen. Fans der Reihe mussten lange auf neue Horror-Parodien warten, doch die Wayans-Brüder sind wieder mit dabei. Obwohl die Kritiken gemischt sind, bewertet das Publikum den Film positiv. Einige Kritiker sehen jedoch den nostalgischen Wert des Films für Millennials, die mit Zitaten aus den Originalen aufgewachsen sind.

Mit ' Scary Movie 6 ' setzt das berühmte Horror-Komödie n-Franchise seine Erfolgsgeschichte fort. Der Film hat einen beeindruckenden Start hingelegt und einen neuen Rekord aufgestellt. Fans der Reihe mussten lange warten, bis neue Horror-Filme parodiert wurden.

Die Wayans-Brüder, die hinter den gruseligen und auch lustigen Geschichten stecken, sind auch in diesem Teil wieder mit dabei.

'Variety' berichtet, dass der sechste Teil der 26 Jahre alten Reihe den bisherigen Rekord von 'Scary Movie 4' gebrochen hat. Der Film hat auch den weltweit besten Start der Reihe erzielt und befindet sich in den USA auf Platz eins der Kino-Charts.

Allerdings stehen die Kritiken im Gegensatz zu diesem Erfolg. Das Publikum bewertet den Film jedoch deutlich positiver. Einige Kritiker meinen, dass die Wayans-Brüder das Franchise, das sie mitbegründet haben, mit demselben unlustigen Kram wie im ersten Film zurückkehren. Andere sehen jedoch den nostalgischen Wert des Films für Millennials, die mit Zitaten aus den Originalen aufgewachsen sind





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