Scary Movie 6 kehrt nach 12 Jahren zurück und parodiert aktuelle Horrorhits

Am 4. Juni 2026 startet Scary Movie 6 in deutschen Kinos. Die Wayens‑Brüder verarbeiten aktuelle Horrorelemente von Scream 6 bis Backrooms und bieten damit eine satirische Übersicht über ein Jahrzehnt Horror‑Kultur.

Am 4. Juni 2026 feiert die lang erwartete Rückkehr der Parodie‑Reihe "Scary Movie" in deutschen Kinos ein spektakuläres Debüt. Nach einer zwölf‑jährige Unterbrechung greifen die Wayans‑Brüder aktuelle Horrorklassiker auf, sodass das neue Kapitel - " Scary Movie 6 " - nicht nur das Erbe der früheren Filme ehrt, sondern vor allem das sich rasant wandelnde Horror‑Genre seit 2013 widerspiegelt.

Der offizielle Trailer gibt einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Anspielungen, die in der Komödie verarbeitet werden. Gleich zu Beginn präsentiert der Film ikonische Figuren wie Jason Voorhees, Pennywise und einen maskierten "Purger", während gleichzeitig die tanzende KI‑Puppe M3GAN in einer U‑Bahn‑Szene auftaucht - ein klarer Verweis auf den 2023 erschienenen "Scream 6", der in New York spielt.

Ein kurzer Seitenhieb auf die Netflix‑Serie "Wednesday" führt weiter zu einer Parodie auf die neueren "Halloween"‑Filme, in denen Laurie Strode ihr abgelegenes Haus verbarrikadiert. Die erste Szene, in der Regina Hall einen rosafarbenen Cardigan trägt, spielt auf den Blumhouse‑Schocker "Ma" von 2018 an, während Octavia Spencer in einer brutalen Serienmörder‑Rolle erscheint. Der Trailer schlägt anschließend mehrere neuere Erfolge des Genres nach.

Drei Sänger, die vor einer Tür um Einlass bitten, beziehen sich auf den 2026 erschienenen "Blood & Sinners", ein Vampir‑Thriller, der an den Oscars ausgezeichnet wurde. Die berühmte Sofa‑Szene aus "Get Out" wird parodiert, ebenso das groteske Lächeln aus dem Body‑Horror‑Film "Smile", der dank TikTok im Jahr 2022 zum Überraschungshit avancierte.

"Weapons" aus 2025, ebenfalls ein Oscar‑Gewinner, wird ebenfalls überzeichnet dargestellt - die Kinder, die um 2 Uhr nachts durch die Straßen rennen, stehen unter dem Einfluss der Hexe Gladys. Weiterhin wird der 2024 erschienene "Longlegs" mit Nicolas Cage als satanischem Serienkiller verspielt, während "The Substance" und der dritte Teil von "Terrifier" - in dem Art the Clown Kinder in einer Mall terrorisiert - ebenfalls im humorvollen Kontext erscheinen.

Neben den vielen Film‑Referenzen zielt der Trailer auf bekannte Poster und weitere aktuelle Horror‑Produktionen. So taucht das Jordan‑Peele‑Werk "Nope" im Hintergrund auf, ebenso wie Ari Asters "Midsommar", das hier auf überspitzte Weise "durch den Kakao gezogen" wird. Interessanterweise wird "Backrooms", ein weiterer aktueller Horror‑Hit, erst zwei Wochen nach dem Veröffentlichungstermin von "Scary Movie 6" in die deutschen Kinos kommen.

Auch das Biopic "Michael" über Michael Jackson wird nicht verschont - das Poster und ein eigens erstellter Trailer nehmen das Bildmaterial des Films auf die Schippe. Insgesamt bietet "Scary Movie 6" einen umfangreichen Streifzug durch ein Jahrzehnt Horror‑Kultur, kombiniert mit der typischen satirischen Handschrift der Wayans‑Brüder und liefert damit sowohl langjährigen Fans als auch Neulingen ein spritziges Kinoerlebnis. Der Film erscheint ab dem 4.

Juni 2026 in allen deutschen Hauptkinos und wird voraussichtlich sowohl kommerziell als auch kritisch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da er die aktuelle Entwicklung des Genres in einer leicht zugänglichen Parodie verpackt. Die Produktion wurde unterstützt durch Affiliate‑Links, die im Trailer hervorgehoben wurden, ohne jedoch den Preis für die Zuschauer zu verändern





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