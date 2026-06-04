Scary Movie 6: Parodien aktueller Horrorfilme im Überblick

Nach 13 Jahren Pause kehrt die Parodie-Reihe zurück und nimmt sich moderne Horrorklassiker vor. Erfahren Sie, welche Filme und Serien im neuen Trailer aufs Korn genommen werden.

Ab dem 4. Juni startet die neueste Ausgabe der Parodie-Reihe Scary Movie in den deutschen Kinos. Nach über 13 Jahren Pause knöpfen sich die Wayans-Brüder hochaktuelle Horrorperlen vor, darunter sogar Backrooms.

Die Pause war lang, aber die Wartezeit hat sich gelohnt. Seit 2013 hat sich das Horror-Genre rasant weiterentwickelt, und Scary Movie 6 hat viel aufzuarbeiten. Der erste Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf die zahlreichen Parodien, die Kinogänger erwarten. Von modernen Klassikern wie Get Out und Smile bis hin zu aktuellen Phänomenen wie M3GAN und Longlegs wird alles durch den Kakao gezogen.

Besonders spannend ist die Anspielung auf Backrooms, einen Film, der erst zwei Wochen später in den deutschen Kinos startet. Die Wayans-Brüder haben also ein gutes Gespür für die aktuellen Trends im Horrorgenre bewiesen. Der Trailer beginnt mit einer Szene, die an Scream 6 erinnert. Zahlreiche Horror-Ikonen wie Jason Vorhees, Pennywise und ein maskierter Purger tauchen auf, ebenso wie die tanzende KI-Puppe M3GAN.

Diese wird in einer U-Bahn-Szene parodiert, die direkt aus dem sechsten Teil der Scream-Reihe stammt. Der Film spielt in New York und war 2023 ein großer Erfolg. Danach folgt ein kleiner Seitenhieb auf Wednesday, bevor Anna Faris in einem schrägen Look eine Parodie auf die neueren Halloween-Filme liefert. In diesen Filmen hatte sich Laurie Strode in ihrem abgelegenen Haus verbarrikadiert.

Als wir das erste Mal Regina Hall sehen, trägt sie einen rosafarbenen Cardigan - eine klare Referenz auf Ma von 2018. In diesem Blumhouse-Schocker verwandelte sich Octavia Spencer in eine brutale Serienmörderin. Ein weiterer Höhepunkt ist die Szene mit drei Sängern vor der Tür, die Einlass verlangen. Dies ist eine Anspielung auf Blood & Sinners, der 2026 Oscargeschichte schrieb.

In dem Film wird eine Party von Vampiren überrannt, die sich mit einem Trick Zugang verschaffen und ein Blutbad anrichten. Get Out, der Oscar-prämierte Horrorfilm von Jordan Peele, wird durch die ikonische Sofa-Szene parodiert. Das groteske Lächeln im Krankenhaus hingegen stammt aus Smile, das sich 2022 dank TikTok zum Überraschungshit entwickelte. Weapons, ein weiterer Oscar-Hit aus dem Jahr 2025, wird parodiert, wenn Kinder um 2:17 nachts durch die Straßen rennen, unter der Kontrolle der Hexe Gladys.

In Longlegs von 2024 sah Nicolas Cage als satanischer Serienkiller, hier wird die Szenerie übertrieben dargestellt. The Substance, ein Body-Horrorfilm mit Demi Moore, und der dritte Teil von Terrifier, in dem Art the Clown Kinder in einer Mall terrorisiert, sind ebenfalls vertreten. Hinzu kommen drei weitere Horrorfilme, die erst auf den Postern zu sehen waren: Nope von Jordan Peele, Midsommar von Ari Aster und Backrooms, das erst zwei Wochen später in den deutschen Kinos startet.

Sogar Michael Jackson bekommt sein Fett weg: Das Biopic Michael wird nicht nur auf dem Poster, sondern auch im eigens veröffentlichten Trailer aufs Korn genommen. Scary Movie 6 verspricht also eine unterhaltsame Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Horrorschaffens





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