Die 13. Ausgabe von Scenic Reading findet am 3. Dezember im Potsdamer T-Werk statt. Professoren und Studierende präsentieren szenische Lesungen von Drehbüchern mit dem Schwerpunkt Familie.

Am 3. Dezember verwandelt sich das Potsdauer T-Werk in einen Raum der kreativen Begegnung, wenn dort die 13. Ausgabe der Veranstaltungsreihe Scenic Reading stattfindet. Dieses Format verbindet das szenische Lesen von Texten mit Elementen einer theatralischen Inszenierung, um Drehbüchern eine Bühne zu bieten, bevor sie möglicherweise als Film produziert werden. Der Ort der Begegnung ist die Schiffbauergasse 4E in Potsdam, ein bekannter Standort für kulturelle Veranstaltungen im Bundesland Brandenburg.

Zentrales Thema und dramaturgische Ausrichtung

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe steht das komplexe und vielschichtige Thema Familie, das in vier verschiedenen Texten aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Die Veranstaltung ist eine Melange aus klassischer Lesung und theatralischer Inszenierung, die es dem Publikum ermöglicht, die sprachliche Tiefe der Drehbücher live zu erleben. Studierende des Studiengangs Schauspiel der Institution setzen die Texte ihrer Kommilitonen aus dem Fach Drehbuch auf die Bühne, wodurch eine enge Verbindung zwischen Schriftstellern und Darstellern entsteht.

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Autorenbeiträge und Geschichten aus dem Alltag

Der Abend wird von vier Autoren geprägt, deren Werke auf die eine oder andere Weise familiäre Strukturen, Konflikte und Besonderheiten thematisieren. Gesine Fehr erzählt in ihrem Text Das Buch Hannah von einer vierzehnjährigen Protagonistin, die auf eine staatliche Schule wechseln muss und dort aufgrund ihres Status als Sektenkind massive Ausgrenzung erfährt. Ihre Geschichte zeigt die schwierigen Übergangsphasen im Jugendalter und die soziale Isolation, die daraus resultieren kann.

Christopher Langham konzentriert sich in seinem Beitrag Rückschnitt auf das alltägliche Ritual des Heckenschneidens, das in seiner Geschichte jedoch zu einer Eskalation führt. Durch die Verknüpfung eines banalen Gartenarbeitshobby mit dramatischen Ereignissen entsteht ein Spannungsbogen, der den konventionellen Familienalltag auf den Kopf stellt und die psychologische Dynamik hinter scheinbar harmlosen Handlungen aufzeigt. Silas Degen schickt in einem anderen Szenario zwei Schwestern auf eine Reise nach Amsterdam, wobei eine der Schwestern eine Frau mit Trisomie ist. Diese Perspektive eröffnet dem Zuschauer einen Blick auf die besonderen Herausforderungen und Erfahrungen innerhalb dieser spezifischen familiären Konstellation.

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Unkonventioneller Abschluss durch Ludwig Ernst

Den krönenden Abschluss bildet der Text Vor die Säue von Ludwig Ernst, der aus der Sicht von zwei hinterbliebenen Brüdern erzählt. Die Geschichte dreht sich um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters, der nach seinem Tod an das Hausschwein verfüttert werden wollte. Diese extrem unkonventionelle Handlung fordert das Publikum heraus, sich mit Tabus, Trauerbewältigung und der besonderen Natur der väterlichen Beziehung auseinanderzusetzen. Es ist ein Beitrag, der durch seine Provokation und seinen schwarzen Humor für Diskussionsstoff sorgt und die Bandbreite der vorgestellten Texte unterstreicht.

Professionelle Anleitung und institutioneller Hintergrund

Die Veranstaltung wird nicht nur von den Darstellern getragen, sondern auch professionell begleitet. Angeleitet wird der Abend von Thomas Schulz, der selbst als Autor von Drehbüchern und Belletristik bekannt ist. Schulz ist Professor für Praktische Dramaturgie in Babelsberg und gilt als einer der renommierten Figuren im deutschen Kultur- und Medienbereich. Besonders bekannt ist er für sein Werk Boxhagener Platz, und zuletzt erschien 2026 der Titel Kindheit mit Jimmy oder Die Kunst zu dribbeln. Seine Präsenz garantiert eine hohe Qualität in der dramaturgischen Einbettung der gelesenen Texte.

Neben Thomas Schulz sorgt Anna Kurek für die professionelle Unterstützung der Schauspieler. Anna Kurek ist eine erfahrene Schauspielerin und Sprecherzieherin. Seit 2005 ist sie Professorin für Sprecherziehung an der Filmuniversität Babelsberg. Ihr Einfluss stellt sicher, dass die sprachliche Umsetzung der Drehbücher nicht nur verstanden, sondern auch emotional und technisch präzise auf die Bühne gebracht wird. Diese Kombination aus schauspielerischer Praxis und theoretischer Fundierung durch die Professoren ist ein Markenzeichen der Institution.

Praktische Informationen für Besucher und Teilnehmende

Für alle Interessierten ist der Beginn der Veranstaltung fest auf 19.30 Uhr am 3. Dezember angesetzt. Die Teilnahme ist nicht kostenlos, da Karten für Scenic Reading insgesamt 9 Euro kosten. Für Schüler, Studenten, Rentenbezieher und andere berechtigte Gruppen besteht jedoch die Möglichkeit, eine ermäßigte Karte für 7 Euro zu erwerben. Der Eintritt erfolgt in einem intimen Setting, das den Fokus auf die Texte und die Darbietung legt. Besucher finden die Location im Potsdamer T-Werk unter der Adresse Schiffbauergasse 4E. Diese Veranstaltung bietet eine seltene Gelegenheit, junge Talente aus der Film- und Darstellkunst zu unterstützen und gleichzeitig exklusive Einblicke in noch nicht produzierte Drehbücher zu erhalten.