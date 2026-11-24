In bis zu 14 Duellen wird in Genf der Schach-Weltmeister ausgespielt. Der Titelverteidiger sieht sich trotz schwacher Saison gerüstet.

In bis zu 14 Duellen wird in Genf der Schach-Weltmeister ausgespielt. Der Titelverteidiger sieht sich trotz schwacher Saison gerüstet. Titelverteidiger Gukesh Dommaraju sieht sich vor seinem zweiten Duell um die Schach-Weltmeisterschaft als deutlich reifere Person.

„Ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren sehr verändert: als Schachspieler und als Mensch. Dieses WM-Match fühlt sich an wie eine ganz neue Erfahrung“, sagte der 20-Jährige der Süddeutschen Zeitung: „Ich musste eine sehr schwierige Zeit meistern, diese zwei Jahre waren äußerst hart für mich.

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“ Diese Phase zu durchlaufen, habe „sich als etwas Wundervolles herausgestellt, weil es mich weitergebracht hat. Ich habe viel über mich als Person und über das Leben gelernt. Es fällt mir schwer, die Veränderungen ganz genau zu beschreiben, aber es ist definitiv etwas Positives.

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“ Vor zwei Jahren hatte sich der Inder gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt. In seine erste Titelverteidigung geht er gegen den usbekischen Herausforderer Jawochir Sindarow ab Dienstag in Genf aber als Außenseiter.

„Es ist ja nicht so, als würde ich einfach aufgeben, nur weil mein Gegner der Favorit ist“, betonte Gukesh. Ihm gefalle „die Idee, dass es zwei Menschen gibt, oder besser gesagt zwei Teams, die irgendwie versuchen, den anderen auszutricksen. Das Mind Game hinter den Kulissen finde ich faszinierend“.