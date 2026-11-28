Im Finale der Schach-WM 2026 in Genf trifft Titelverteidiger Gukesh Dommaraju auf Herausforderer Javokhir Sindarov. Beide sind erst 20 Jahre alt.

Bei der Schach-Weltmeisterschaft 2026, offiziell Salesforce FIDE World Championship, stehen sich die beiden 20-jährigen Großmeister Gukesh Dommaraju und Javokhir Sindarov im Finale gegenüber. Das Match findet in Genf statt und markiert ein historisches Novum, da noch nie zuvor so junge Spieler um den Weltmeistertitel kämpfen. Dommaraju aus Indien geht als Titelverteidiger in die Entscheidung, während Sindarov aus Usbekistan die Herausforderung annimmt.

Historisches Duell der jüngsten Spieler

Die Schach-WM 2026 zeichnet sich durch ein einzigartiges Alter der Finalisten aus. Beide Akteure sind aktuell 20 Jahre alt. Dies stellt einen neuen Rekord in der Geschichte des Schachsports dar. Ein solch junges WM-Match ist in der Vergangenheit nie zuvor vorgekommen. Die beiden Spieler repräsentieren damit eine neue Generation von Schachtalenten auf der globalen Bühne.

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Aktueller Stand und Spielverlauf

Die ersten drei Partien der Meisterschaft endeten allesamt unentschieden. Somit steht es nach Stand vom 27. November um 11 Uhr mit 1,5 zu 1,5. Der Gesamtpreispool für das Turnier beträgt insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar. Für jeden Partie-Sieg gehen 200.000 US-Dollar an den Sieger. Der verbleibende Geldbetrag wird unter den Teilnehmern aufgeteilt, falls niemand den Gewinn alleine sicherst.

Titelverteidiger Dommaraju im Fokus

Gukesh Dommaraju wurde im Jahr 2006 in Chennai geboren und ist der amtierende Schachweltmeister. Das Wunderkind erlangte den Großmeistertitel bereits mit zwölf Jahren. Im Dezember 2024 besiegte er Ding Liren und wurde mit 18 Jahren zum jüngsten unangefochtenen Weltmeister der Schachgeschichte gekrönt. In Genf verteidigt er diesen Titel nun erstmals gegen seinen usbekischen Kontrahenten.

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Herausforderer Sindarov als Favorit gehandelt

Javokhir Sindarov wurde am 8. Dezember 2005 in Taschkent geboren und ist 20 Jahre alt. Als Großmeister aus Usbekistan gilt er als eines der größten Talente seiner Generation. Aktuell belegt er Platz 4 der Weltrangliste mit einer Elo-Zahl von 2782. Vor dem WM-Match gegen Dommaraju wird Sindarov aufgrund seiner bestechenden Form als leichter Favorit eingeschätzt.

Verfolgung der Partie im Livestream

Falls Sie die Schach-WM 2026 verfolgen möchten, ist eine Übertragung im Livestream verfügbar. Die Partien können online verfolgt werden. Die Frage, ob die Schach-WM auch im traditionellen Fernsehen gezeigt wird, bleibt für Zuschauer in vielen Regionen offen. Der Fokus liegt aktuell auf der digitalen Übertragung des Wettkampfs.