Diesmal bringt Titelverteidiger Gukesh seinen Herausforderer in erhebliche Zeitnot. Vor dem ersten Ruhetag bleibt das WM-Duell ausgeglichen.

Diesmal bringt Titelverteidiger Gukesh seinen Herausforderer in erhebliche Zeitnot. Vor dem ersten Ruhetag bleibt das WM-Duell ausgeglichen. Vertauschte Rollen, gleiches Ergebnis: Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und sein usbekischer Herausforderer Jawochir Sindarow haben sich auch im dritten Duell um die Schach-Weltmeisterschaft mit einem Remis getrennt.

Anders als in den ersten beiden Partien in Genf war es diesmal Sindarow, der unter erhebliche Zeitnot geriet. Nach einem fast fünfstündigen Kampf steht es vor dem ersten Ruhetag 1,5:1,5. In der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee, überraschte Gukesh seinen Gegner mit einer seltenen Variante der Berliner Verteidigung und absolvierte seine ersten 15 Züge nahezu ohne Bedenkzeit. Sindarow hatte bei seinem 39.

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Zug nur noch acht Sekunden auf der Uhr, ehe er mit dem 40. Zug die Zeitgutschrift von 30 Minuten erreichte. Im Endspiel konnte Gukesh seinen Vorteil eines Mehrbauern nicht nutzen. Nach dem Ruhetag am Freitag geht es am Samstag mit der vierten von bis zu 14 Partien weiter.