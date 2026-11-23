Die Schach-WM in Genf zeigt einen generationenübergreifenden Kampf zwischen den 20-Jährigen Gukesh und Sindarov. Magnus Carlsen konzentriert sich auf neue Formate, während der Deutsche Schachbund einen Mitgliederboom verzeichnet.

Die Schach-Weltmeisterschaft im schweizerischen Genf hat begonnen und stellt eine klare Zäsur in der Geschichte des Königs- und Bauer-Spiels dar. Ab Dienstag kämpfen die beiden 20-jährigen Spieler Dommaraju Gukesh aus Indien und Javokhir Sindarov aus Usbekien um den Titel des weltbesten Spielers. Diese Konfrontation der jungen Generation unterstreicht den demografischen Wandel im Spitzenschach, wo internationale Topspieler zunehmend jünger werden.

Junge Generation dominiert die Finale

Titelverteidiger Dommaraju Gukesh trifft im Finale auf den Usbeken Javokhir Sindarov. Die Begegnung der beiden Zwanzigjährigen symbolisiert den Aufstieg einer neuen Ära im internationalen Schach. Im Gegensatz zu diesen jungen Herausforderern ist der norwegische Schachriese Magnus Carlsen nicht an der Titelverteidigung beteiligt. Carlsen versuchte im Gegensatz zu den Vorjahren überhaupt nicht erst, sich für die klassische Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

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Der Grund für das Fernbleiben des mehrfachen Weltmeisters liegt in seiner Ablehnung des traditionellen Formats. Carlsen empfindet die klassische Weltmeisterschaft als zu veraltet und anpassungsbedürftig. Stattdessen richtet der Norweger seinen Fokus auf modernere und schnellere Schachvarianten. Diese alternativen Formate sollen das Image des traditionellen Strategiespiels langfristig auffrischen und für ein jüngeres Publikum attraktiver gestalten.

Neue Formate wie Freestyle-Schach gewinnen an Bedeutung

Magnus Carlsen bevorzugt Disziplinen, bei denen die Spieler über deutlich weniger Zeit zum Überlegen verfügen. Zu diesen schnellen Formaten gehören das Schnellschach und das Blitzschach, bei denen die Partieergebnisse viel schneller feststehen als im klassischen Modus. Zudem erfreut sich das sogenannte Freestyle-Schach wachsender Beliebtheit unter der Szene.

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Beim Freestyle-Schach können die Spieler teilweise selbst bestimmen, auf welchen Feldern einige der Figuren am Anfang platziert sind. Diese Regeländerung macht das Spiel komplexer und dynamischer, was offenbar sehr gut bei jungen Leuten ankommt. Diese Entwicklung zeigt, wie sich die Präferenzen im Schachsport von der reinen Geduld hin zu schnellerer Reaktionsfähigkeit verschieben.

Massiver Mitgliederzuwachs beim Deutschen Schachbund

Der Boom dieser neuen Schachkultur spiegelt sich auch in den Statistiken des Deutschen Schachbundes wider. Von 2016 bis 2026 konnte der Verband fast 9.000 neue Mitglieder gewinnen. Besonders im Alter zwischen null und 18 Jahren meldeten dieses Jahr mehr als 31.600 Mitglieder ihre Teilnahme an. Das entspricht einem Anstieg von 7.300 Jugendlichen gegenüber dem Jahr 2016.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg war die Corona-Pandemie im Jahr 2020, in der viele Menschen den Schachsport für sich entdeckten. Zusätzlich wird der Aufschwung durch Influencer befeuert, die auf YouTube und in sozialen Netzwerken Spiele analysieren und die Stars des Sports bewerben. Die vermeintlich schnelle Online-Welt steht dabei in keinem Widerspruch zum komplexen Gedankenspiel. In stundenlangen Livestreams können interessierte Zuschauer tief in die Strategien der Profis eintauchen.

Traditionelle WM steht im Schatten innovativer Konzepte

Die Weltmeisterschaft des Weltverbands Fide wirkt angesichts dieser Veränderungen fast antik. Das Format sieht bis zu 14 Finalpartien vor, bei denen sich die beiden Kontrahenten über Tage hinweg Punkte sammeln müssen. Dieser langsame Prozess steht im deutlichen Kontrast zu den Vorstellungen der modernen Spieler, die schnellere Lösungen bevorzugen. Viel Aufmerksamkeit erhält derzeit ein geplantes neues Konzept, das unter anderem von den weltbesten Spielern mitgetragen wird.

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In diesem neuen Konzept sollen die weltbesten Spieler in drei Schach-Disziplinen gegeneinander antreten, die sich durch unterschiedliche Geschwindigkeiten auszeichnen. Dieses Format passt deutlich besser zu den Vorstellungen von Akteuren wie Magnus Carlsen. Die Tour wird von der etablierten Turnierreihe Norway Chess veranstaltet. Beim Auftakt in Ungarn nahm zuletzt auch Carlsen teil, landete jedoch nur auf den hinteren Plätzen.

Starke Aufstellung der deutschen Schach-Nationalmannschaft

Neben Carlsen engagieren sich auch andere norwegische Sportstars wie der Fußballer Erling Haaland und der Skilanglauf-Star Johannes Høsflot Klæbo in diesem Bereich. Der wachsende Schach-Nachwuchs in Deutschland macht sich dabei auch bei wichtigen internationalen Wettbewerben bemerkbar. Bei einem Pilot-Turnier in Ungarn nahm mit Innah eine deutsche Teilnehmerin teil. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft sorgte Matthias Blübaum dafür, dass erstmals seit 35 Jahren wieder ein Deutscher bei einem Kandidatenturnier dabei war.

Paul Meyer-Dunker, Präsident des Deutschen Schachbundes, betonte kürzlich gegenüber der dpa die Stärke der aktuellen Generation. Er erklärte, dass die deutsche Nationalmannschaft aus Spielern bestehe, die allesamt in den Top 100 der Welt zu finden sind. Diese Qualität zeigte sich auch bei der Schach-Olympiade in Usbekistan im September, wo die deutsche Mannschaft überraschend den dritten Platz holte.