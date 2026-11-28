In der vierten Partie der Schach-Weltmeisterschaft endete die Begegnung zwischen Titelverteidiger Gukesh und Herausforderer Sindarov nach einer spannenden Schlacht mit Remis. Nach vier unentschiedenen Spielen steht es nun 2:2. Gukesh überraschte mit einer ungewöhnlichen Eröffnungsvariante, doch Sindarov wehrte den Angriff erfolgreich ab.

in der vierten Partie der Schach -WM früh unter Druck gesetzt – doch auch diese Partie endete Remis. Damit steht es nach vier Unentschieden in Folge nun zwei zu zwei.

Wer zuerst 7,5 Punkte sammelt, ist Weltmeister. »Das war heute eine knifflige Partie, aber wir haben beide gut gespielt, das Unentschieden ist das natürliche Ergebnis«, sagte Sindarov. Gukesh sprach von interessanten Ideen in der Partie, etwa einem ungewöhnlichen Damenzug in der Eröffnung. Wenn zwei starke Spieler aufeinandertreffen, sei ein Remis aber das übliche Ergebnis.

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Am Sonntag geht die WM ab 15 Uhr mit der fünften Partie weiter, dann hat Sindarov wieder die weißen Figuren. Weltmeister Gukesh eröffnete die Partie mit dem Königsbauern. Gegner Sindarov lenkte die Partie in die Russische Verteidigung, eine solide Eröffnung, mit der Schwarz seine Remischancen wahren will. Gukesh ging offenkundig davon aus, dass Sindarov sich auf diese Eröffnung gut vorbereitet hatte und wählte schon im fünften Zug eine auf Weltklasseniveau noch nie gespielte Variante.