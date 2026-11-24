Javokhir Sindarov tritt am 24. November in Genf gegen den jungen Weltmeister Dommaraju Gukesh an. Der Usbeke gilt als klarer Favorit auf den Thron.

Die Schach-Welt erwartet im November einen historischen Höhepunkt. Javokhir Sindarov trifft am 24. November in Genf auf Titelverteidiger Dommaraju Gukesh. Es ist das jüngste Kandidatenpaar in der Geschichte der Weltmeisterschaft.

Historischer Rekord des jüngsten Meisters

Javokhir Sindarov steht hier im Fokus, da er gegen den aktuellen Champion antritt. Gukesh brach 2024 den fast vierzig Jahre alten Rekord von Garri Kasparow. Kasparow war 1985 mit 22 Jahren Schach-Weltmeister geworden. Der Inder dominierte das Geschehen mit nur 18 Jahren.

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Der Weltverband FIDE organisiert diesen Wettkampf ab dem 24. November in der Schweiz. Sindarov startet mit den weißen Figuren um 15 Uhr. Das Turnier erstreckt sich bis zum 12. Dezember 2026. Ein neuer Champion wird dann vier Tage nach Sindarovs 21. Geburtstag feststehen.

Ranglistenunterschiede und aktuelle Form

Die aktuelle Verfassung der Spieler zeigt klare Unterschiede. Sindarov gilt als eindeutiger Favorit für den Sieg. Er gewann das Kandidatenturnier im Frühjahr mit großem Vorsprung. Der Usbeke holte sechs Siege und blieb ohne Niederlage.

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Gukesh rutschte in der Weltrangliste deutlich ab. Er liegt nun auf Platz 26. Sindarov kletterte hingegen auf Rang vier. Der Herausforderer aus Usbekistan besiegte die Nummer zwei und drei der Rangliste. Im direkten Vergleich führt Sindarov mit zwei Siegen.

Psychologische Belastung des Inder-Champions

Dommaraju Gukesh bewältigte schwierige Phasen. Er nannte die letzten zwei Jahre als äußerst hart. In einer Aussage gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte er seine Lernkurve. Er sei dankbar, erneut bei der WM zu stehen.

Millionen Fans in Indien hoffen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Der Druck auf den jungen Inder ist enorm hoch. Das Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar bietet zusätzliche Motivation.

Ausblick und strategische Planung

Gukesh plant gezielt für das Duell in Genf. Zwei Jahre ago sagte er weniger Turniere zu spielen. Er wollte sich voll auf das Training konzentrieren. Sindarovs Form deutet auf einen schnellen Sieg hin. Er benötigt weniger Partien für 7,5 Punkte.