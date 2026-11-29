Der usbekische Herausforderer treibt Gukesh Dommaraju zur Aufgabe und geht damit als Erster in Führung.

Der usbekische Herausforderer treibt Gukesh Dommaraju zur Aufgabe und geht damit als Erster in Führung. Herausforderer Jawochir Sindarow hat die fünfte Partie der Schach-Weltmeisterschaft gewonnen und damit für die erste Entscheidung im diesjährigen Duell gesorgt.

Der Usbeke trieb den indischen Titelverteidiger Gukesh Dommaraju am Sonntag zur Aufgabe nach 47 Zügen. Zuvor waren alle vier Partien in einem Remis geendet. Sindarow, wie der Weltmeister 20 Jahre alt, liegt nun erstmals in Führung, nach fünf Duellen steht es 3,0 zu 2,0 für den Usbeken. Der Herausforderer mit den weißen Figuren setzte Gukesh früh unter Druck, der konnte sich zunächst zwar wieder herausarbeiten – beging dann im 31.

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Zug aber einen schweren Fehler beim Damentausch. Sindarow war ab diesem Moment auf der Siegerstraße. Am Montag wird in der „Bibliotheca Bodmeriana“, einem Literaturmuseum am Genfersee, erneut gespielt, Gukesh hat dann mit den weißen Figuren die Chance zum schnellen Ausgleich. Anschließend steht der zweite Ruhetag dieser WM an.