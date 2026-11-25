Das Londoner System! Schachweltmeister Dommaraju Gukesh überrascht Javokhir Sindarov mit seiner Eröffnung. Doch dann schließt der Herausforderer mal kurz die Augen.

mit seiner Eröffnungswahl überrascht. Der Inder wählte das Londoner System, das einen Ruf als langweilige und dröge Eröffnung hat. HerausfordererEr habe das Londoner System nicht in der zweiten WM-Partie erwartet, sagte Sindarov nach der Partie: »Aber okay, ich bin bereit.

« Er habe die Partie mit den schwarzen Figuren dann schnell ausgeglichen gestaltet. »Ich verstehe nicht, warum das Londoner System so gehasst wird«, erwiderte Gukesh: »Es ist eine coole Eröffnung.

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« Sindarov habe aber gut verteidigt, deswegen sei es eine softe Partie gewesen. , beide Spieler haben nun je einen Punkt. Wer in den maximal 14 WM-Partien zuerst 7,5 Punkte sammelt, ist Weltmeister. Am Donnerstag geht es ab 15 Uhr mit der dritten Partie weiter, dann wird Sindarov mit den weißen Figuren wieder auf einen Sieg drängen.

Bislang hat Gukesh in den Eröffnungen den Eindruck gemacht, als sei er schlechter vorbereitet als sein Herausforderer. Experten und Beobachter schreckten kurz auf, als Gukesh im dritten Zug seinen Läufer auf das Feld f4 stellte – das Signal für das Londoner System. Die Eröffnung wird vor allem auf dem Level von Vereins- und Onlinespielern oft aufs Brett gebracht, weil sie gemeinhin als leicht verständlich gilt.

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Diese Eigenschaft hat dem Londoner System allerdings auch einen Ruf als langweilige Eröffnung eingebracht – ein wenig zu Unrecht, schließlich vertrauten selbst Weltmeister wie Gukesh jedenfalls plante, Sindarov mit dem System aus der Reserve zu locken. Das Problem: Der Usbeke war sehr gut vorbereitet, brachte seine Dame schnell zum Angriff aus der Deckung. Damit hatte Gukesh offenbar nicht gerechnet, schon über seinen achten Zug dachte er sechs Minuten nach.

Herausforderer Sindarov gähnte und legte seinen Kopf auf den Arm, als wolle er ein Nickerchen halten. An kritischen Punkten blieb Gukesh darum bemüht, die Partie nicht zu verkomplizieren. Kommentator Péter Lékó, selbst Weltklasse-Großmeister, meinte: »Gukesh merkt: Mein Gegner ist gut vorbereitet. Ich sollte kontrolliert spielen.

« Anstatt jedoch in den Angriff überzugehen, verwirrte Sindarov Beobachter, Experten und offenkundig auch Gukesh: Der Usbeke zog erst seine Dame auf die Grundreihe zurück, dann einen Läufer. Was wirkte wie ein groß angelegter Rückzug, war tatsächlich Sindarovs Plan, seine Kräfte nach und nach zu einem Angriff über den Königsflügel zu verlagern. Wie sollte Gukesh diesem Angriff begegnen: Mit einem Gegenangriff über den Damenflügel oder einem Verteidigungszug?

Der Weltmeister dachte 30 Minuten darüber nach und entschied sich für die defensive Variante. Danach schienen sich Gukesh und Sindarov schnell einig: hier ist nichts mehr zu holen. Dreimal wiederholten sie eine Stellung und sorgten so für ein Remis. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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