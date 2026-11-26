Kurzstreckenfahrten belasten den Motor, da er nicht warm wird, das Öl nicht optimal fließt und Feuchtigkeit kondensiert. Dies führt zu höherem Verschleiß, ineffizienter Verbrennung und höherem Kraftstoffverbrauch. Besonders Batterie und Bremsen sind auf kurzen Wegen stark beansprucht.

Du fährst mit dem Auto mal kurz in die Stadt, hast schnelle Pendlerwege zur Arbeit und bist eher selten für lange Fahrten unterwegs? Dann hast du das sicher auch schon gehört: Kurzstrecken sind schädlich fürs Auto, heißt es.

Aber stimmt das überhaupt? Sind Kurzstreckenfahrten wirklich „dem Auto sein Tod“? Dir gefällt SWR3? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!

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So schaden Kurzstrecken dem Auto Das Problem bei Kurzstreckenfahrten: Der Motor wird auf die knappe Distanz nicht so richtig warm. Und das hat Folgen fürs Auto. In der sogenannten Kaltstartphase ist das Motoröl noch dicker. Es fließt nicht optimal durch den Motor.