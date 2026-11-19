Rechtsanwältin Karina Filusch schätzt Schadensersatzforderungen von bis zu 228 Millionen Euro wegen des Berliner Datenlecks. Betroffene sollten klagen.

Rechtsanwältin Karina Filusch rechnet mit einer Schadensersatz summe zwischen 57 und 228 Millionen Euro, sollten alle 570.000 Betroffenen wegen des Berliner Datenleck s klagen. Diese hoch angesetzte Summe basiert auf den geschätzten Einzelwerten von 100 bis 400 Euro pro Person für grundlegende personenbezogene Daten wie Namen und E-Mail-Adressen.

Höhe der Schadensersatzforderungen

Die Expertin für Informations- und Datenschutzrecht betont, dass diese Größenordnung durchaus realistisch ist, auch wenn nicht mit einer Klage jedes einzelnen Opfers zu rechnen ist. Die Berechnung bezieht sich auf einfache Daten, wobei das Risiko noch erheblich höher ausfällt, da im Darknet auch sensible Daten von rund 9.700 Personen gehandelt werden. Diese Datensätze enthalten Informationen zu Mietzuschüssen, die zwischen 2016 und 2020 beantragt wurden.

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Neben Gehaltsangaben und der Zusammensetzung des Haushalts sind im Rahmen dieses Leaks zudem Grad der Behinderung und Daten von Kindern enthalten. Solche sensiblen Informationen führen in der Rechtsprechung regelmäßig zu deutlich höheren Schadensersatzansprüchen. Filusch vermutet, dass die Entschädigungszahlungen für diese Datenkategorien im Bereich mehrerer Tausend Euro liegen könnten. Als Vergleich dient ein anderes Verfahren, in dem ein Kläger 4.000 Euro erhielt, weil ein Psychotherapeut seine Gesundheitsdaten unrechtmäßig weitergegeben hatte.

Rechtliche Grundlagen und Kontrollverlust

Zentral für die Beurteilung der Fälle ist der Verlust der Datenkontrolle durch die Betroffenen. Ob dieser Verlust durch aktive Datenweitergabe oder unzureichend gesicherte Verwaltungssysteme zustande kam, ist nach Ansicht von Filusch für die Haftung irrelevant. In der Regel erhöht sich der Forderungsbetrag, wenn Daten mehrerer Familienmitglieder in einem Leak enthalten sind, was schnell zu Forderungen von über 10.000 Euro pro Fall führen kann.

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Die Obergrenze für solche Forderungen ist rechtlich nicht festgelegt. Es existiert kein gesetzlicher Maximalbetrag und mildernde Umstände wie leere Haushaltskassen der Behörden spielen keine Rolle für die Höhe der Schuld. Im Vergleich dazu sprach das Sächsische Finanzgericht in einem früheren Fall 1.000 Euro Schadensersatz zu, nachdem versehentlich Steuererklärungen mit sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten an Dritte versandt worden waren.

Strategie für Betroffene und Klage

Um Schadensersatz zu erhalten, müssen die Betroffenen aktiv eine Klage einreichen, da Ansprüche sonst verfallen. Experten gehen davon aus, dass sich Betroffene, die viel mit den Senatsverwaltungen zu tun hatten, zunächst um eine Auskunft nach der Datenschutz-Grundverordnung bemühen sollten. Die Behörden haben dafür grundsätzlich einen Monat Zeit, was Filusch jedoch für zu kurz hält. Sie empfiehlt, den Behörden insgesamt drei Monate Zeit zu geben, um die Fülle der Daten zu bearbeiten.

Ein unbeantwortet bleibender Antrag bietet zusätzlichen Klagegrund. Im darauffolgenden Schritt wird eine Schadensersatzklage in vier Punkten empfohlen: fehlende Auskunft, Kontrollverlust durch den Hack, unterbliebene Benachrichtigung und unrechtmäßige Aufbewahrung der Daten. Die Summe steigt mit jedem dieser Punkte. Aufgrund der hohen Zahl der 570.000 Betroffenen erwartet die Expertin die Bildung einer Streitgenossenschaft, um den Prozess zu vereinfachen. Wichtig ist dabei, vor dem Beitritt eine individuelle Schadensersatzforderung an die Senatsverwaltung zu richten.

Empfehlungen für die Durchsetzung

Betroffene sollten laut Filusch eigenständig oder mit anwaltlicher Unterstützung ein Schreiben aufsetzen, in dem der Schaden und der geforderte Betrag dargelegt werden. Der Richtwert für diese Erstforderung liegt bei 4.000 Euro. Nur wer dies vorab tut, verhindert das Scheitern der späteren Klage vor dem Hintergrund einer Streitgenossenschaft. In anderen Fällen ziehen oft nur Bruchteile der Betroffenen vor Gericht, insbesondere wenn sie nicht aktiv informiert werden.