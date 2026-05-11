Schadstoffe in Neuwagen: ADAC und Fraunhofer warnen vor chemischen Emissionen

Eine neue Studie untersucht die Luftqualität in Neuwagen. Besonders junge Fahrzeuge weisen hohe TVOC-Werte auf, die durch Hitze steigen, aber durch Lüften reduziert werden können.

Der typische Duft eines fabrikneuen Autos wird oft als angenehm empfunden, doch hinter diesem Geruch verbirgt sich eine tückische chemische Realität. In einer umfassenden Untersuchung, die der Automobilclub ADAC in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für Bauphysik durchgeführt hat, wurde analysiert, welche Stoffe in der Kabine von Neuwagen ausgasen.

Diese Emissionen stammen primär aus den verwendeten Kunststoffen, Polsterstoffen und verschiedenen Klebern, die während des Produktionsprozesses verbaut werden. Die Forscher nutzten eine spezialisierte, klimatisierte Messkammer, um die Schadstoffkonzentrationen unter kontrollierten Bedingungen und bei variierenden Temperaturen präzise zu bestimmen. Dabei standen verschiedene Modelle im Fokus, darunter der Hyundai Kona Hybrid, der Dacia Spring, der BYD Seal 6 Touring sowie zwei verschiedene Varianten des VW Golf eTSI, die sich in ihrem Alter deutlich unterschieden.

Ein zentraler Messwert in dieser Studie ist die Summe der flüchtigen organischen Verbindungen, bekannt als TVOC. Diese Gruppe umfasst eine Vielzahl von Chemikalien, darunter potenziell gesundheitsschädliche Substanzen wie Benzol, Xyole oder das bekannte Formaldehyd. Die Ergebnisse der Studie zeichnen ein klares Bild: Je jünger ein Fahrzeug ist, desto höher ist in der Regel die Konzentration der im Innenraum schwebenden Schadstoffe. Besonders deutlich wurde dies beim Vergleich der beiden VW Golf Modelle.

Das Fahrzeug, das erst einen Monat alt war, wies eine Konzentration an Kohlenwasserstoffen auf, die mehr als fünfmal so hoch war wie bei dem Modell, das bereits 200 Tage alt war. Auch beim BYD Seal wurden vergleichsweise hohe Werte gemessen. Zwar lagen alle getesteten Fahrzeuge über den Referenzwerten des Umweltbundesamtes, doch erreichten sie glücklicherweise keine Konzentrationen, die unmittelbar als gefährlich eingestuft werden müssten. Interessant ist dabei die Rolle der Temperatur.

Wenn Fahrzeuge künstlich erhitzt werden, um die Situation eines im Sommer in der Sonne stehenden Autos zu simulieren, steigen die Ausgasungen massiv an. In diesem Szenario wurden erneut die höchsten Werte beim ganz neuen Golf gemessen. Ein entscheidender Faktor zur Risikominderung ist jedoch die einfache Belüftung. Das Einschalten der Lüftungsanlage oder das Öffnen der Fenster führte in jedem einzelnen Fall zu einer signifikanten Senkung der Schadstoffwerte.

Für Käufer von Neuwagen ist dies eine essenzielle Erkenntnis: Ein gründliches Durchlüften vor der eigentlichen Fahrt reduziert die Belastung der Atemwege spürbar. Sollte ein Fahrzeug jedoch auch nach mehreren Wochen einen extrem starken, untypischen Chemiegeruch verströmen, wird empfohlen, diesen Mangel schriftlich gegenüber dem Händler zu reklamieren. Um die tatsächliche Belastung und das Alter eines Fahrzeugs korrekt zu bewerten, gibt der ADAC einen wichtigen Hinweis zum COC-Papier.

Während im Fahrzeugschein lediglich das Datum der Erstzulassung steht, lässt sich im Certificate of Conformity (COC) das exakte Datum der Endabnahme in der Fabrik finden. Da Autos oft längere Zeit auf Lager stehen, kann zwischen Herstellung und Zulassung eine Differenz von mehreren Monaten liegen, was die Ausgasungsprozesse beeinflusst. Die wissenschaftliche Einordnung der Werte erfolgte über die Empfehlungen des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR), einem Gremium des Umweltbundesamtes, bestehend aus Toxikologen, Medizinern und Chemikern.

Man unterscheidet hierbei zwischen dem Vorsorgewert (Richtwert I), unter dem keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen selbst bei lebenslanger Exposition zu erwarten sind, und dem Gefahrenrichtwert (Richtwert II). Letzterer markiert eine Schwelle, ab der sofortiges Handeln erforderlich ist, insbesondere zum Schutz vulnerabler Gruppen wie Kindern, die empfindlicher auf chemische Reize reagieren





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