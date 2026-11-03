Schaeffler kündigt massiven Stellenabbau an: 3460 Jobs weltweit betroffen

Der Autozulieferer Schaeffler streicht weltweit 3460 Stellen und schließt vier deutsche Standorte. Hintergrund ist die Krise der europäischen Autoindustrie und veraltete Kapazitäten.

Der deutsche Autozulieferer Schaeffler hat einen tiefgreifenden Konsolidierungskurs eingeleitet, der weitreichende Folgen für die Belegschaft hat. Das Unternehmen kündigt an, weltweit insgesamt 3460 Arbeitsplätze abzubauen. Davon entfallen 2.660 Stellen ausschließlich auf deutsche Standorte. Zudem plant Schaeffler die komplette Schließung von vier Produktionsstätten im Inland. Diese drastischen Maßnahmen zielen darauf ab, die Unternehmenstruktur an die aktuellen Markterfordernisse anzupassen und langfristige Rentabilität wiederherzustellen.

Krisenursachen in der europäischen Autoindustrie

Die Entscheidung von Schaeffler wird primär durch die anhaltende Strukturkrise der europäischen Automobilbranche ausgelöst. Die allgemeine Nachfrage nach neuen Fahrzeugen schwächelt spürbar, was direkten Einfluss auf den Bedarf an Zulieferteilen hat. Zudem geraten traditionelle Hersteller unter erheblichen Druck durch chinesische Wettbewerber, die den Markt zunehmend dominieren. Dieser externe Druck verschärft die internen Probleme des Konzerns, der sich in einer Zwickmühle befindet.

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Ein zentrales Problem ist der verlangsamte Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Die Entwicklung und Markteinfassung elektrischer Modelle verläuft langsamer als ursprünglich prognostiziert. Gleichzeitig nimmt das Geschäft mit Komponenten für Verbrennungsmotoren stetig ab. Diese Entwicklung führt dazu, dass Schaeffler aktuell überproportional große Produktions- und Entwicklungskapazitäten unterhält. Die Existenz dieser überdimensionierten Strukturen macht schnelle und schmerzhafte Einschnitte unverzichtbar.

Finanzielle Ziele und einmalige Belastungen

Ziel des Umbauprogramms ist es, ab dem Jahr 2030 jährliche Kosten in Höhe von rund 300 Millionen Euro einzusparen. Um diese langfristige Effizienz zu erreichen, muss Schaeffler zunächst hohe Investitionsaufwendungen tragen. Das Unternehmen rechnet mit einmaligen Kosten von etwa 480 Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen. Diese Summe deckt die Abwicklung der Stellenabbau-Maßnahmen, die Stilllegung von Werken sowie die Anpassung der Organisationsstrukturen ab.

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Neben dem reinen Personalabbau geht es bei der Restrukturierung auch um die Vereinfachung komplexer Unternehmensstrukturen. Schaeffler plant außerdem, die Aktivitäten im Bereich der Forschung und Entwicklung zurückzufahren. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die verbleibenden Ressourcen gezielt in zukunftsträchtige Bereiche fließen und nicht in obsolete Prozesse gebunden bleiben.

Kontroverse zum vorherigen Sparprogramm

Besonders brisant ist der Zeitpunkt dieser Ankündigungen, da Schaeffler erst vor wenigen Wochen mitteilte, ein früheres Sparprogramm bereits früher als geplant abgeschlossen zu haben. Dieses im November 2024 angekündigte Programm sah bereits den Abbau von 4700 Stellen in Europa vor. Damals wurden jährliche Einsparungen von rund 290 Millionen Euro bis zum Jahr 2029 prognostiziert.

Die aktuelle Ankündigung eines weiteren, zusätzlichen Stellenabbaus von 3460 Jobs weltweit stellt eine signifikante Verschärfung der Lage dar. Es zeigt, dass die ursprünglichen Prognosen die tatsächliche Marktlage nicht vollumfänglich abbilden konnten. Die叠加 (叠加意为叠加/加上) der Maßnahmen deutet auf eine tiefere strukturelle Schwäche hin, als ursprünglich angenommen. Analysten sehen darin ein Signal für die anhaltende Unsicherheit im Automobilsektor.

Neue Geschäftsfelder als Ausweg

Parallel zu den massiven Einsparungen sucht Schaeffler aktiv nach neuen Wachstumsquellen außerhalb der schwächelnden Kernautomobilindustrie. Das Unternehmen diversifiziert seine Produktpalette, um Risiken zu streuen und stabile Umsätze zu generieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Bauteilen für humanoide Roboter.

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Dieser Sektor verspricht hohe Innovationspotenziale und neue Kundenkreise, die weniger von der konjunkturellen Lage im Pkw-Markt abhängen. Darüber hinaus engagiert sich Schaeffler zunehmend in der Rüstungsindustrie. Diese neuen Geschäftsfelder sollen langfristig dazu beitragen, den Wegfall der Einnahmen aus dem Automobilbereich zu kompensieren und den Konzern widerstandsfähiger gegen zukünftige Marktschwankungen zu machen.