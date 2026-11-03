Schaeffler Quartalsbericht 2026: E-Mobility-Verluste sinken trotz Marktdruck

Schaeffler AG meldet im dritten Quartal 2026 verbesserte E-Mobility-Kennzahlen und positive Free-Cash-Flow-Entwicklung. Der Finanzvorstand Christophe Hannequin hebt operative Effizienz hervor.

Die Schaeffler AG hat ihre Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Jahres 2026 präsentiert und dabei deutliche Verbesserungen in der operativen Profitabilität trotz eines anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds festgestellt. Insbesondere im Bereich E-Mobility konnte der Verlust vor Sondereffekten deutlich reduziert werden, während der Free Cash Flow im Jahresverlauf kontinuierlich anstieg. Finanzvorstand Christophe Hannequin betonte die erfolgreiche Anpassung der Kostenstruktur und die Disziplin bei Investitionen.

Umsatzentwicklung und Segmentergebnisse 2026

Im Zeitraum der ersten neun Monate 2026 verzeichnete die Sparte E-Mobility einen währungsbereinigeten Umsatzzuwachs von 4,6 Prozent auf 3.871 Millionen Euro im Vergleich zu 3.682 Millionen Euro im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch Produkthochläufe in den Regionen Europa und Asien/Pazifik vorangetrieben. Gegenläufig wirkten sich jedoch marktbedingt rückläufige Volumina bei einzelnen Projekten in Greater China und Americas aus, wobei die Rückgänge in Greater China vor allem Projekte von europäischen Automobilherstellern betrafen.

Also read Westpac-Konzernjahresbericht 2026 und Anhang 4E

In der Sparte Powertrain & Chassis sanken die Umsatzerlöse währungsbereinigelt um 4,6 Prozent auf 6.302 Millionen Euro, verglichen mit 6.672 Millionen Euro im Vorjahr. Dieser Rückgang ist überwiegend auf die strategische Bereinigung des Portfolios sowie das anhaltend rückläufige Marktumfeld im Bereich Verbrennertechnologie zurückzuführen, insbesondere in den Regionen Greater China und Europa. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten belief sich auf 10,8 Prozent (Vorjahr: 11,5 Prozent).

Die Sparte Vehicle Lifetime Solutions stieg die Umsätze im Berichtszeitraum währungsbereinigt um 1,8 Prozent auf 2.424 Millionen Euro (Vorjahr: 2.390 Millionen Euro), getrieben durch positive Verkaufspreiseffekte. Das EBIT vor Sondereffekten lag nach neun Monaten bei 366 Millionen Euro (Vorjahr: 354 Millionen Euro), die EBIT-Marge vor Sondereffekten bei 15,1 Prozent (Vorjahr: 14,8 Prozent).

Advertisement

Die Umsätze der Sparte Bearings & Industrial Solutions konnten in den ersten neun Monaten des Jahres währungsbereinigt leicht um 1,1 Prozent auf 4.795 Millionen Euro (Vorjahr: 4.806 Millionen Euro) gesteigert werden. Dabei kompensierten Zuwächse in den Unternehmensbereichen Industrial Bearings und Aerospace Bearings die anhaltende Schwäche im UB Automotive Bearings sowie den leichten Rückgang im UB Linear Motion. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten stieg auf 8,9 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent).

Sondereffekte und strategische Portfolioanpassungen

Angesichts anhaltender Volumenreduzierungen bei Projekten europäischer Automobilhersteller, insbesondere in China, hat Schaeffler im dritten Quartal 2026 Maßnahmen beschlossen, die zu einmaligen Wertminderungen und zu Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 240 Millionen Euro führen. Davon wurden 220 Millionen Euro im dritten Quartal 2026 erfasst, die als Sondereffekte bereinigt wurden. Die Sonderbelastungen entfallen im Wesentlichen auf Produktionsanlagen, die aufgrund rückläufiger Projekte nicht mehr benötigt werden. Zudem umfasst die Maßnahme Portfoliobereinigungen.

Hierzu wurde am 13. Oktober 2026 in einer gesonderten Mitteilung berichtet. Die Strategie zielt darauf ab, die Kapazitäten an die geänderte Nachfrage anzupassen und die Kostenbasis nachhaltig zu optimieren. Diese Maßnahmen sind Teil der breiteren Strategie der Schaeffler AG, sich in einem sich wandelnden Automobilmarkt zu behaupten und gleichzeitig die Profitabilität in den Kernbereichen zu sichern.

Finanzielle Leistungsfähigkeit und Free Cash Flow

Der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres beläuft sich auf minus 40 Millionen Euro (Vorjahr: 47 Millionen Euro). Im dritten Quartal lag der Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten bei 260 Millionen Euro (Vorjahr: 175 Millionen Euro). Dies unterstreicht die kontinuierliche Verbesserung der liquiden Mittel im Jahresverlauf.

Advertisement

Die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Capex) lagen im Berichtszeitraum bei 625 Millionen Euro (Vorjahr: 699 Millionen Euro). Die gezielte Kapitalallokation zeigt, dass Schaeffler trotz Herausforderungen in der Lieferkette diszipliniert investiert und gleichzeitig die Liquiditätssituation stabilisiert hat.

Ausblick und strategische Ausrichtung durch Schaeffler

Alle vier Sparten haben sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich behauptet. Mit einem konsequenten Fokus auf die operative Performance sowie strukturellen Verbesserungen unserer Kostenstruktur ist es gelungen, die Profitabilität trotz leicht reduzierter Umsätze zu verbessern. Neben den zweistelligen EBIT-Margen bei Powertrain & Chassis und Vehicle Lifetime Solutions konnten die Verluste der Sparte E-Mobility reduziert und die Profitabilität der Sparte Bearings & Industrial Solutions erneut gesteigert werden.

Die gute Ergebnisqualität, eine weiterhin disziplinierte Investitionspolitik und ein gezieltes Working-Capital-Management trotz eines herausfordernden Lieferkettenumfelds sind die wesentlichen Voraussetzungen für diese Entwicklung. Schaeffler bleibt damit auf einem soliden Pfad, um die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen und sich langfristig im globalen Markt zu positionieren.