Der Automobilzulieferer Schaeffler kündigt die Schließung der Standorte in Moabit und Spandau an. Dies führt zum Wegfall von 270 Stellen. Ein fatales Signal für den Standort Deutschland.

Der Automobilzulieferer Schaeffler kündigt die endgültige Schließung seiner beiden Berlin er Forschungs- und Entwicklungsstandorte in der Sickingenstraße in Moabit sowie im Zitadellenweg in Spandau an. Diese Einrichtungen dienen primär der Entwicklung von Elektromotoren und Antriebskomponenten, wobei dort keine physische Produktion stattfindet. In den betroffenen Abteilungen arbeiten überwiegend Ingenieure und Programmierer, die für die Zukunft der E-Mobilität bei Schaeffler zuständig sind. Die Entscheidung markiert einen massiven Einschnitt in die Berlin er Industriestruktur und betrifft direkt 270 Arbeitsplätze in der Hauptstadt.

Strategischer Rückzug aus Berlin und Berlin

Der Rückzug aus der deutschen Hauptstadt ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms des Konzerns. Die Schließung der Berliner Filialen ist maßgeblich damit begründet, dass sich die E-Mobilität insgesamt trotz einer jüngsten Nachfragebelebung nicht so schnell entwickelt, wie Schaeffler erwartet und angenommen hatte. Als Folge müssen die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Elektromobilität zurückgefahren und dieser veränderten Marktdynamik angepasst werden. Zudem werden überdurchschnittlich hohe Personalkosten pro Kopf in Deutschland sowie eine hohe Organisationskomplexität mit zu vielen Führungsebenen als zentrale Gründe für diese Entscheidung genannt. Der Berliner Standort war historisch eng mit Continental verbunden, bis die Sparte Antriebstechnologien 2021 abgespalten und unter Schaeffler zusammengefasst wurde.

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Reaktion der IG Metall und Betriebsrat

Constantin Borchert, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, äußert sich empört über die Ankündigung. Er bezeichnet die Schließung des Berliner Schaeffler-Standorts eindeutig als ein fatales Signal für den Industriestandort Deutschland. Die Gewerkschaft steht der Entscheidung kritisch gegenüber und wirft dem Unternehmen eine falsche Strategie sowie eine unzureichende Kommunikation mit den Beschäftigten vor. Borchert kündigt an, dass die IG Metall gemeinsam mit dem Betriebsrat und den betroffenen Beschäftigten hartnäckig für den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen wird. Er erwartet in den nächsten Tagen oder Wochen eine klare Reaktion der Belegschaft und ist der Überzeugung, dass sich die Mitarbeiter diese Maßnahme nicht einfach gefallen lassen werden. Parallel dazu hatte die IG Metall am Dienstag bereits zu Warnstreiks an mehreren Industriestandorten in Berlin und Brandenburg aufgerufen, um ihren Protest zu unterstreichen.

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Umfang der Restrukturierung und Kosten

Die Schließungen in Berlin sind nur ein Teil eines größeren Abbauprogramms, das fünf Standortschließungen sowie Personal Kürzungen an weiteren Standorten in Deutschland umfasst. Insgesamt sollen in Deutschland 2600 Arbeitsplätze abgebaut werden, wobei in Europa zusätzlich 800 Stellen wegfallen werden. Weltweit beschäftigt Schaeffler aktuell knapp 32.000 Mitarbeiter. Um die finanziellen Ziele zu erreichen, will das Unternehmen seinen Jahresüberschuss um 300 Millionen Euro steigern. Die Umsetzung dieses Plans ist mit erheblichen einmaligen Kosten verbunden, die Abfindungen und Umstrukturierungsmaßnahmen umfassen. Der Konzern beziffert diese Kosten auf einmalig 480 Millionen Euro, die in den kommenden Jahren anfallen werden.

Umsetzung und zeitliche Planung der Maßnahmen

Wann genau die Berliner Schaeffler-Filialen ihre Pforten schließen werden, ist derzeit noch nicht festgelegt. Das Unternehmen betont, dass die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im engen Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen und den Betriebsräten an den betroffenen Standorten erfolgen wird. Nach aktueller Planung des Unternehmens sollen die umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen im Jahr 2028 vollständig umgesetzt sein. Parallel zu den Stellenkürzungen plant Schaeffler einen temporären freiwilligen Gehaltsverzicht unter dem Stichwort "Solidaritätsbeitrag", um weitere Personalkosten einzusparen. Diese Maßnahme soll dazu dienen, die finanzielle Belastung durch die Umstrukturierung zu minimieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern, auch wenn sie von den Kritikern als Teil des Problemlösungsansatzes angefochten wird.