Schaeffler beschafft sich mit dem Verkauf von Aktien der indischen Tochterfirma mehr als 300 Mill. Euro. Damit verringert der Autozulieferer seine Schulden.

Schaeffler beschafft sich mit dem Verkauf von Aktien der indischen Tochterfirma mehr als 300 Mill. Euro. Damit verringert der Autozulieferer seine Schulden. Eine Straße in Bangalore.

Indien ist und bleibt für Schaeffler nach eigener Aussage ein wichtiger Markt. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich mit dem Verkauf von Aktien seiner indischen Tochtergesellschaft Kapital besorgt, um die Nettoverschuldung zu senken. Am Markt seien unter herausfordernden Bedingungen 6,5% des gesamten Aktienkapitals platziert worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach bei Nürnberg mit. Den Erlös nach Abzug von Steuern und Transaktionsgebühren beziffert es mit umgerechnet rund 314 Mill.

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Euro. Damit reduziert Schaeffler den Verschuldungsgrad um 0,13 auf 2,13. Die Zahl gibt das Verhältnis der Nettoschulden zum operativen Ergebnis in den vergangenen zwölf Monaten an. Der Stichtag für 2,13 ist der 30.