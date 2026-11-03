Schaeffler streicht 2660 Jobs in Deutschland und schließt vier Standorte

Der Autozulieferer Schaeffler kündigt massive Stellenabbau an, um 300 Millionen Euro zu sparen. Vier deutsche Werke schließen wegen schwacher Nachfrage und hoher Kosten.

Der globale Automobilzulieferer Schaeffler hat einen drastischen Konsolidierungskurs eingeleitet, der die deutsche Industrie erheblich erschüttern wird. Das Unternehmen kündigte an, weltweit insgesamt 3460 Arbeitsplätze abzubauen, wobei der Hauptteil dieser Maßnahmen auf den deutschen Standort entfällt. In Deutschland sind 2660 Kündigungen vorgesehen, was bedeutet, dass vier Produktionsstandorte im Land vollständig geschlossen werden müssen. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt für das traditionelle Familienunternehmen und spiegelt die tiefgreifenden strukturellen Probleme wider, denen die europäische Autozulieferbranche aktuell gegenübersteht.

Konkretes Ausmaß des Stellenabbaus

Die Zahlen verdeutlichen das enorme Ausmaß der Restrukturierungsmaßnahmen bei Schaeffler. Während global 3460 Positionen wegfallen, trifft es den deutschen Kern des Unternehmens mit 2660 betroffenen Mitarbeitern am härtesten. Die Schließung von vier Werken ist dabei nur ein Teil der umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die operative Effizienz signifikant zu steigern. Diese Maßnahmen betreffen direkt die Mitarbeiter, die sich auf die Herstellung von Komponenten wie Kugellagern und Motorsystemen spezialisiert haben, welche für die moderne Automobilproduktion unverzichtbar sind.

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Gründe für die radikale Umstrukturierung

Schaeffler begründet diese harten Einschnitte primär mit einer anhaltenden Flaute im Autogeschäft. Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters leidet der Konzern nicht nur unter einer schwachen globalen Nachfrage nach Fahrzeugen. Ein entscheidender Faktor ist zudem das hohe Niveau der Personalkosten in Deutschland im internationalen Vergleich. Zusätzlich kritisiert das Management seine eigene Organisationsstruktur als zu komplex, mit zu vielen Führungsebenen und zu kleinen Verantwortungsbereichen, was Entscheidungen verlangsamt und Kosten in die Höhe treibt.

Finanzielle Belastung durch den Umbau

Der notwendige Umbau des Konzerns ist finanziell sehr kostspielig und belastet die Bilanz kurzfristig stark. Allein für die Umstrukturierungsmaßnahmen muss Schaeffler mit Aufwendungen in Höhe von rund 480 Millionen Euro rechnen. Diese Investition dient jedoch dazu, langfristige Einsparungen zu realisieren. Das Ziel der Managementstrategie ist es, ab dem Jahr 2030 jährlich etwa 300 Millionen Euro an Betriebskosten einzusparen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wiederherzustellen.

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Herausforderungen der europäischen Autoindustrie

Schaeffler agiert in einem Marktumfeld, das für europäische Hersteller zunehmend schwieriger wird. Der internationale Wettbewerb nimmt zu, wobei chinesische Konkurrenten deutschen Autoherstellern kontinuierlich Marktanteile abnehmen. Parallel dazu verzögert sich der erwartete Boom bei Elektrofahrzeugen, was zu einer Fehlkalkulation bei den Kapazitäten führt. Während das Geschäft mit Teilen für Verbrennungsmotoren zurückgeht, fahren die Elektro-Programme nicht schnell genug hoch, was zu überdimensionierten Produktions- und Entwicklungskapazitäten führt.

Zukunftsaussichten und neue Geschäftsfelder

Trotz der aktuellen Krisenmaßnahmen sucht Schaeffler aktiv nach neuen Wachstumsquellen außerhalb der traditionellen Automobilindustrie. Der Konzern plant verstärkt, Bauteile für die Produktion von humanoiden Robotern zuzuliefern. Zudem soll die Rüstungsindustrie als neuer Geschäftszweig gestärkt werden. Diese Diversifizierung ist eine direkte Reaktion auf die Schwächelnde Kernsparte und soll helfen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens auch in Zeiten eines strukturellen Wandels der Mobilität zu sichern.