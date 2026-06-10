Schafskälte in Deutschland: Kälteeinbruch mit Regen und Gewittern

Deutschland erlebt eine ungewöhnliche Kälteperiode im Juni, die sogenannte Schafskälte. Polarluft sorgt für Regen, Schauer und Gewitter, Temperaturen fallen auf bis zu 4 Grad. Besonders in den Alpen wird es winterlich mit Schnee bis unter 2000 Meter.

Deutschland erlebt derzeit eine ungewöhnliche Kälteperiode mitten im Juni . Die sogenannte Schafskälte hat das Land fest im Griff und sorgt für Regen , Wolken und frische Temperaturen, die eher an den Frühling als an den Frühsommer erinnern.

Während man normalerweise um diese Zeit mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein rechnet, dominieren nun graue Wolken und Schauer. Und eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht, denn am Donnerstag strömt kalte Polarluft nach Deutschland, die das Wetter bis zum Wochenende prägen wird. Schauer, Gewitter und ein spürbarer Kälterückschlag sind die Folge. Die Nächte fallen ungewöhnlich kühl aus, und die Temperaturen gehen auf nur noch 4 bis 9 Grad zurück, wie der Klimatologe Dr. Karsten Brandt gegenüber BILD erklärt.

Verantwortlich dafür ist die Schafskälte, ein Wetterphänomen, das häufig Mitte Juni auftritt. Ihren Namen verdankt sie den Schafen, die traditionell um diese Zeit geschoren werden und dann bei kühlen Temperaturen leiden. Ein weit nach Süden reichender Höhentrog lenkt über eine kräftige Tiefdruckströmung kalte Meeresluft direkt aus den Polarregionen über die Nordsee nach Deutschland, wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung erläutert. Noch ist von einer Besserung wenig zu spüren.

Vor allem im Westen, Nordwesten und in Teilen der Mitte wird es am Donnerstag nass. Es wird einen Mix aus Sonne und Wolken geben, aber die Schauer dominieren. Von Schleswig-Holstein und Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz ziehen immer wieder Schauer durch. In der Landesmitte sowie im Osten, etwa von Thüringen bis nach Brandenburg, entwickeln sich kräftige Gewitter, und es wird windig.

Im Süden zeigt sich die Sonne zwar etwas häufiger, doch auch hier macht sich die kühle Luft bemerkbar. Die Höchstwerte liegen im Norden und Westen nur zwischen 14 und 18 Grad, in der Mitte zwischen 16 und 20 Grad. Im Süden und Südosten sind mit etwas Sonne bis zu 22 Grad drin. Besonders betroffen sind die Alpen.

Vom Werdenfelser Land bis ins Berchtesgadener Land fällt teils stundenlang Regen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können dort 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Es drohen überflutete Straßen und Unterführungen. Auch in den Bergen ist die Wetterlage ungewöhnlich.

In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf unter 2000 Meter. Oberhalb davon schneit es teils kräftig, und die Gipfel werden noch einmal winterlich weiß. Selbst auf dem Feldberg im Schwarzwald können sich nasse Schneeflocken unter den Regen mischen - ein ungewöhnlicher Anblick mitten im Juni, so Dominik Jung. Bis zum Wochenende klingen die Schauer im Osten langsam durch.

Von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg bis nach Sachsen bleibt die Unwettergefahr erhöht. Im Westen lassen die Niederschläge langsam nach, während sich im Südwesten die Sonne häufiger zeigt. Die Temperaturen erreichen meist nur 17 bis 24 Grad, an den Küsten bleibt es mit 15 bis 18 Grad besonders frisch. Erst am Wochenende deutet sich ein Wetterumschwung an.

Besonders im Süden und Südwesten werden die sonnigen Abschnitte länger. Im Norden und Osten bleibt das Schauerrisiko erhöht. Die Temperaturen steigen vor dem Wochenende leicht an, aber die Schafskälte wird noch einige Tage anhalten. Experten raten, sich auf wechselhaftes Wetter einzustellen und bei Gewittern Vorsicht walten zu lassen.

Die ungewöhnliche Kälte im Juni ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren häufiger aufgetreten ist und mit den Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation zusammenhängen könnte. Für Landwirte und Schafhalter ist die Schafskälte eine Herausforderung, da die frisch geschorenen Schafe unterkühlen können. Es wird empfohlen, die Tiere in geschützte Ställe zu bringen. Auch für den Menschen ist die plötzliche Abkühlung eine Belastung, und viele Menschen in Deutschland sehnen sich nach sommerlichen Temperaturen.

Doch bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Der Wetterdienst rechnet frühestens in der kommenden Woche mit einer Stabilisierung und einem Anstieg der Temperaturen auf über 25 Grad. Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Sommer in diesem Jahr überhaupt noch richtig Einzug hält. Die Schafskälte ist ein natürliches Phänomen, aber in diesem Jahr tritt sie besonders intensiv auf.

Die Kombination aus Polarluft und ergiebigen Regenfällen führt zu einer für Juni extremen Wetterlage. In den Mittelgebirgen kann es sogar zu Schnee kommen, was eine Seltenheit ist. Wer Aktivitäten im Freien plant, sollte sich auf Regen und Kälte einstellen und entsprechende Kleidung wählen. Die Schafskälte wird in den kommenden Tagen noch für Schlagzeilen sorgen, und es bleibt spannend, ob der Sommer nach dieser Kaltfront noch kommt





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