Schalke 04 kassiert im 5. Heimspiel eine 0:0-Niederlage gegen Stuttgart. Der Absteiger verbucht einen neuen Vereinsrekord ohne Heimsieg.

Schalke 04 bleibt in der Bundesliga weiterhin ungenau. Nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart steht bei den Königsblauen weiterhin die Null zu Buche. Es handelt sich dabei um das fünfte Heimspiel der laufenden Saison, in dem der Aufsteiger keinen eigenen Treffer erzielen konnte. Trotz einer ordentlichen Mannschaftsleistung bleibt in der Arena weiter jede Torhymne aus.

Schalke 04 ohne Heimsieg und Torhymne

Der neue Stadionsprecher Kevin Gerwin, der im Fernsehen oft sichtbar ist, darf ebenfalls weiterhin kein Tor des Vereins mit der Fanschaft feiern. Schalke 04 ist damit erst der zweite Klub in der Geschichte der Bundesliga, der zum Saisonstart so lange ohne Heimsieg bleibt. Die Nüchternheit auf der Anzeigetafel markiert einen historischen Negativpunkt für den Traditionsverein.

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Zudem verbucht der Verein einen neuen Vereins-Negativrekord. Mit insgesamt nur fünf Toren, die allesamt in Auswärtsspielen erzielt wurden, stehen die Königsblauen an den ersten zehn Spieltagen da. Dieser Rekord unterstreicht die offensive Schwäche des Teams, das bisher kaum in der Lage war, das gegnerische Tor zu bedrohen.

Strategien von Muslic und Hoeneß im Vergleich

Die Taktiken der beiden Trainer zeigen unterschiedliche Wirkung. Während die Idee von Schalke-Trainer Luka Muslic mit Jozo Novakovic, hier fälschlich oft als Ljubicic bezeichnet, im defensiven Mittelfeld aufgeht und die Mannschaft mehr Ballbesitz generiert, wirkt der VfB Stuttgart unzufrieden. Coach Sebastian Hoeneß steht sichtlich unter Druck und versucht von der Seitenlinie aus, seine Starspieler anzutreiben.

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Hoeneß schimpft dabei offen mit Spielern wie Deniz Undav, der kaum in das Spielgeschehen eingebunden ist. Die Unruhe in der Bank des VfB wird auch daran deutlich, dass Demirovic nach einer Stunde ausgewechselt wird und seine Wasserflasche sauer auf den Boden wirft. Dieser Moment spiegelt die Frustration wider, die nach den zuletzt zwei Ligasiegen wieder aufkommt.

Konkrete Torchancen und Fehleranfälligkeit

Trotz der Punkteteilung gab es in der Begegnung Momente, in denen ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre. Für Schalke ist Ismail Aouchiche am gefährlichsten. Er verzieht aus spitzem Winkel knapp (19.), wenig später scheitert er an Torwart Seimen, der einen Distanzschuss gerade noch um den Pfosten lenkt (26.).

Auf der anderen Seite hat Stuttgarts Leweling die beste Chance für die Gäste. Sein Versuch wird von Schalke-Torwart Alexander Nübel klärt in höchster Not auf der Linie (24.). Karius rettet Schalke zumindest auch hinten die Null, als Führich dem VfB eine Viertelstunde vor Schluss einen Treffer verwehrt.

Historische Einordnung und aktuelle Lage

Es ist derzeit kaum zu erkennen, welches Team gegen den Abstieg kämpft und wer eigentlich Champions-League-Ambitionen hat. Die Tabelle wirkt durch die vielen Unentschieden und Ausfallsergebnisse verwässert. Schalke fehlt offensiv die entscheidende Qualität, aber auch der VfB präsentiert sich nach zuletzt zwei Ligasiegen nach vorne ideenlos.

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Die kommende Zeit wird zeigen, ob Schalke 04 diese Serie durchbrechen kann. Bis dahin bleibt die Frage nach der Effizienz im eigenen Stadion die drängendste. Die Fans erwarten mehr als nur das Überstehen der Defensive. Ohne Tore bleibt der Aufstieg in der Tabelle kaum möglich.