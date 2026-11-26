Der FC Schalke 04 muss bei Mitaufsteiger SC Paderborn antreten. Der Druck auf die Königsblauen ist groß, mal wieder einen Sieg einzufahren.

Der FC Schalke 04 muss bei Mitaufsteiger SC Paderborn antreten. Der Druck auf die Königsblauen ist groß, mal wieder einen Sieg einzufahren. Die Laune von Miron Muslic war bestens.

Wer den Trainer des FC Schalke 04 zwei Tage vor der für den gesamten Klub überaus"Wir verspüren große Lust das Spiel zu gewinnen") um sehr viel für die Königsblauen. Wohl so ziemlich jeder Anhänger des Klubs hat in seiner ganz persönlichen Saisonrechnung Siege gegen die Ostwestfalen eingeplant, soll es am Saisonende mit dem Klassenerhalt klappen. Muslic zumindest hat gerade eine neue Wohnung in Düsseldorf gemietet, der Vertrag läuft bis ins Jahr 2029. Die längerfristige Zuversicht beim Trainer ist jedenfalls groß.

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Warum auch nicht? Beide Klubs bewegen sich derzeit auf Augenhöhe, die Paderborner haben mit zehn Zählern allerdings drei Punkte bereits mehr auf dem Konto. Beide Teams sind defensivstark und vorne ziemlich harmlos . Die Parallelen sind auffällig und zeigen deutlich, wie groß die Qualitätsunterschiede sind und wie schwer es Aufsteiger in der Bundesliga haben.