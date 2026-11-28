Nach der 1:8-Niederlage gegen Paderborn kritisiert Trainer Miron Muslic die Führungsstärke seiner Spieler. Mit sieben Punkten liegt Schalke 04 in der Bundesliga.

Der FC Schalke 04 hat am vergangenen Spieltag ein historisches Debakel in der Fußball- Bundesliga hingelegt. Gegen den direkten Mitaufsteiger SC Paderborn 07 unterlagen die Gelsenkirchener mit 1:8. Es handelt sich um die dritthöchste Niederlage in der Vereinsgeschichte des traditionsreichen Bundesligisten. Das Spiel endete mit einer klaren Demütigung für das Team von Trainer Miron Muslic.

Trainer Muslic äußert sich vernichtend zum Spiel

Die 0:3-Pause war bereits eine aussichtslose Situation, die in einem Desaster mündete. Trainer Miron Muslic nannte den Auftritt hinterher eine Schande und sagte, er schäme sich zutiefst. Er erkannte an, dass die Offensive nach dem Aufstieg offensiv sehr harmlos war. Die Statistik belegt dies: Mit nur sechs Toren in elf Spielen stellt Schalke 04 die schwächste Offensive der Liga.

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Kritik an den Führungsspielern im Kader

Muslic richtete seine Schärfe direkt an die erfahrenen Spieler der Mannschaft. Er äußerte, dass keiner der Führungsspieler außer Loris Karius die Mannschaft führen könne. Diese verbale Ohrfeige zielt auf die etablierten Stars ab. Die Frage bleibt, ob diese Aussagen zur richtigen Zeit kommen oder den Turnaround verhindern.

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Sportvorstand Frank Baumann nimmt Mannschaft in Pflicht

Sportvorstand Frank Baumann hat jegliche Trainerdiskussion nach dem Spiel abgewehrt. Er forderte die Mannschaft auf, in den nächsten Wochen anders aufzutreten. Die Rückendeckung von Baumann ist klar, doch bei weiteren Misserfolgen steht Muslic zur Diskussion. Die Stimmung in der Fanschaft könnte schnell kippen.

Kommt es zur Revanche gegen Borussia Dortmund?

In einer Woche steht das Revierderby gegen Borussia Dortmund an. Diese Partie ist ohnehin hochemotional und darf nicht in den Sand gesetzt werden. Die Antwort auf Muslics harsche Worte gibt sich im Duell gegen die Borussen. Ein weiteres schlechtes Ergebnis würde die Situation für den Trainer extrem gefährlich machen. Die kommenden Tage sind entscheidend für die weitere sportliche Entwicklung.