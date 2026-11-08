Schalke 04 gegen Hoffenheim: Fehlwurf von Karius und Gosens-Verletzung treiben FC zu bitterer Niederlage

Ein massiver Fehler von Torhüter Karius und eine schwere Knieverletzung von Gosens führten zur 0:2-Pause. Erst ein spätes Tor von Junior Adamu rettete den Ehrentor für Schalke 04 in der Bundesliga-Partie.

Die Bundesliga -Partie zwischen dem FC Schalke 04 und TSG Hoffenheim endete für den Gelsenkirchener Verein mit einer bitteren 2:3-Niederlage, die durch eine Serie von Pannen und Verletzungen geprägt war. Bereits in der 10. Minute sorgte Torhüter Loris Karius durch einen unglücklichen Fehlwurf für das erste Gegentor. Kurz nach der Halbzeitpause folgten zwei weitere Ausfälle im Kader von Schalke 04, die das Spiel endgültig entschieden.

Karius-Fehler und Gosens-Verletzung

Loris Karius leitete die erste Torjagd der TSG bereits in der 10. Minute ein. Der Keeper erhielt von El-Faouzi, der nach einem Nasenbeinbruch noch mit einer Schutzmaske spielt, einen simplen Rückpass. Statt den Ball klar zu sichern, spielte Karius ihn direkt an den Hoffenheim-Stürmer Fisnik Asllani. Der Ball prallte vom Fuß des Albaners über Karius hinweg ins Tor und war der erste Saisontreffer für Asllani. Diese Aktion wurde als klassische Slapstick-Einlage gewertet.

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Draußen auf dem Rasen verschlechterte sich die Lage für Schalke 04 dramatisch in der 47. Minute. Loris Karius ließ einen Fernschuss nach vorn abprallen und zog sich dabei einen Schnitt an der Nase zu. Gleichzeitig verletzte sich der Linksverteidiger Maximilian Gosens am Knie. Gosens, der gerade erst nach einem Kopf-Crash und zwei Platzwunden aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln zurückgekehrt war, verließ humpelnd und dick bandagiert den Platz. Beide Schalker müssen aufgrund dieser Verletzungen pausieren.

Das zweite Tor und die defensive Schwäche

Das zweite Gegentor folgte in der 26. Minute und verdeutlichte die massiven Defensive-Schwächen des FC Schalke 04. Kurucay ließ den Torschützen Lemperle komplett unbehelligt. Lemperle spielte einen Doppelpass mit Fisnik Asllani und schob aus zehn Metern Distanz flach ins Tor. Die Königsblauen lieferten sich in Textmarkergrün einen Auftritt, bei dem die Abwehrorganisation keine Antworten auf die Angriffe der TSG fand.

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Trotz der prekären Lage schaffte es Schalke 04, wieder in das Geschehen zurückzukehren. Genau 500 Minuten hatte der Bundesliga-Vorletzte auf ein eigenes Tor gewartet. Diese Durststrecke endete in der 81. Minute, als Junior Adamu den Ball über die Linie stocherte und auf 1:2 verkürzte. Dieser Treffer sorgte für einen leichten Aufwärtstrend im Gelsenkirchener Stadion.

Entgangene Chancen und das Ende des Abends

In der Schlussphase warf der FC Schalke 04 alles nach vorn, um den Ausgleich zu erzielen, kam jedoch nicht mehr zum Erfolg. Zwei vergebene Top-Chancen von Aouchiche in der 57. Minute und von Adamu in der 72. Minute werden den Verein lange nachtrauern lassen. Die TSG Hoffenheim behielt die Kontrolle über das Spiel und konnte den Vorsprung bis zum Abpfiff halten. Der Schalker Abend ging damit als einer der verloreneren Abende in die Statistik ein.

Folgen für die kommende Spielzeit

Die Niederlage hat schwerwiegende Auswirkungen auf das Team. Die Verletzungen von Gosens und Karius bedeuten einen enormen Ausfall für die defensive Stabilität. Gosens' Ausfall ist dabei besonders bitter, da er gerade erst seine Form nach den Verletzungen gegen Köln gefunden hatte. Die Defensive muss in den kommenden Spielen ohne diese wichtigen Akteure auskommen und wird sich neu finden müssen, während die TSG Hoffenheim mit dem Sieg und den Torerfolgen ihrer Akteure zufrieden sein kann.