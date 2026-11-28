FC Schalke 04 erleidet mit 1:8 die dritthöchste Niederlage der Vereinsgeschichte gegen Paderborn. Trainer Miron Muslic übernimmt volle Verantwortung und kritisiert die Mannschaft. Analyse der Folgen für das Derby.

Der FC Schalke 04 hat sein Heimspiel gegen den SC Paderborn mit einer vernichtenden 1:8-Niederlage beendet. Diese Partie markiert die dritthöchste Pleite in der über einhundertjährigen Geschichte des Vereins aus Gelsenkirchen. Das Ergebnis verschärft die Krise im Keller der Bundesliga erheblich, da Paderborn als Mitaufsteiger agiert. Trainer Miron Muslic reagierte auf diese historische Demütigung mit einer extrem scharfen Selbstkritik und öffnete die Kabine für eine ehrliche Analyse des Versagens.

Volle Verantwortung durch Trainer Muslic

Der bosnische Cheftrainer übernahm ohne Wenn und Aber die Verantwortung für das schlechte Abschneiden. In einem selten offenen Interview erklärte er, dass er sich für die Leistung der gesamten Mannschaft schäme. Muslic betonte explizit, dass er die Verantwortung für die Aufstellung der Startelf, den taktischen Matchplan und das Endergebnis allein trägt. Für ihn ist dies der momentane Kernpunkt der Problematik, da die Spieler selbst nicht in der Lage sind, die notwendige Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

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Schande und zerstörte Aufbauarbeit

Muslic sprach von einem massiven Vertrauensverlust in die eigene Arbeitskultur. Er beschrieb, wie das Team im Eiltempo mit Vollgas alles zerstöre, was das Staff-Team und die Profis in eineinhalb Jahren mühsam aufgebaut hätten. Diese ständige Kompensation von Fehlern, die wöchentlich und täglich stattfindet, führe unweigerlich an ihre Grenzen. Irgendwann werde diese Strategie nicht mehr fruchten, egal wie stark das Trainer-Team eingreife, so die warnende Prognose des Trainers.

Einzige Ausnahme Loris Karius

Bei dieser pauschalen Kritik gab es jedoch eine wichtige Ausnahme, die namentlich benannt wurde. Der Torhüter Loris Karius wurde als einziger Spieler gelobt, der von Tag eins an konstant performte. Während die übrigeElf im Spielaufbau und in der Defensive versagte, stellte Karius die einzige Stabilität dar. Dies unterstreicht die Schwäche der defensiven Struktur, die selbst bei einer starken Keeper-Leistung nicht ausreichte, um das Desaster von 1:8 abzuwenden.

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Emotionen und Ausblick auf das Derby

An der Seitenlinie stand Muslic teils regungslos, als die Gegentore nacheinander ins Tor rollten. Der emotionale Schmerz über die Leistung seiner Spieler ist deutlich spürbar. Er erklärte, dass er den FC Schalke 04 im Stich gelassen habe und dass es ihm unglaublich wehtue. Die Fans des ausverkauften Schalker Blocks hatten zu Recht laut protestiert. Der Trainer gab zu, dass es nicht schlimmer sein könne, weil die Leistung es einfach verdient habe, so kritisiert zu werden.

Konsequenzen für das Derby gegen Dortmund

Im Fokus der Öffentlichkeit steht nun das kommende Derby gegen Borussia Dortmund am Wochenende. Muslic zeigte sich angesichts der aktuellen Formkurve pessimistisch. Er erklärte, dass er sich im Moment noch keine Gedanken über die taktische Vorbereitung auf diesen wichtigen Kontrahenten mache. Die aktuelle Situation sei einfach zu schlecht, als dass kurzfristige Maßnahmen den Trend sofort hätten umkehren können. Die Niederlage gegen Paderborn hat die Lage für Schalke 04 dramatisch verschärft.