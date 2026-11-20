FC Schalke 04 empfängt am Samstag den VfB Stuttgart im Topspiel. Erfahren Sie alles zur Aufstellung, den verletzten Spielern und wo man live im TV oder Stream zuschauen kann.

Am kommenden Samstagabend steht das Topspiel am zehnten Spieltag der Fußball- Bundesliga auf dem Programm, wenn der FC Schalke 04 den VfB Stuttgart empfängt. Der Anpfiff ist um 18.30 Uhr angesetzt, was dieses Duell zu einem der wichtigsten Termine des Wochenendes macht. Für die Knappen aus Gelsenkirchen ist dieses Match mehr als nur ein weiterer Punktewertungsabend, da sie sich derzeit in einer deutlichen Krise befinden.

Knappe Siegflaute und aktuelle Formkurven

Der FC Schalke 04 wartet bereits seit sieben Pflichtspielen auf einen einzigen Sieg. Diese Durststrecke ist für den traditionsreichen Verein eine ungewohnte und beunruhigende Situation. Vor der laufenden Länderspielpause verabschiedete sich S04 mit einer 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim aus den aktuellen Aktivitäten. Dieser Rückstand drückt auf die Moral und die Tabellenposition der Mannschaft, die nun dringend einen Wendepunkt sucht.

Also read Angelo Stiller verletzt: VfB Stuttgart muss auf Mittelfeldspieler verzichten

Im Kontrast dazu zeigt der VfB Stuttgart ein deutlich stabileres Bild. Die Schwaben starteten zwar mit Schwierigkeiten in die neue Saison, konnten jedoch in jüngster Vergangenheit zwei Ligaspiele in Folge für sich entscheiden. Dieser Befreiungsschlag hat den Druck nun teilweise auf Schalke übertragen. Die Frage, ob Stuttgart diesen positiven Schwung als dritten Sieg in Folge verteidigen kann, wird die Dynamik des Spiels maßgeblich bestimmen.

Entlastung bei den Verletzten und Kaderoptionen

Eine wesentliche positive Entwicklung für Schalke 04 ist die Entspannung der Verletztenliste während der Länderspielpause. Trainer Miron Muslic kann bei der Vorbereitung auf das Topspiel gegen Stuttgart auf eine deutlich stärkere Personaldecke zurückgreifen. Abwehrspieler Adrian Gantenbein, der 25 Jahre alte Mittelfeldmann Janik Bachmann und der 26-jährige Angreifer Moussa Sylla stehen wieder zur Verfügung und stärken die Offensive sowie Defensive.

Advertisement

Noch hoffnungsvoller betrachtet der Chefcoach die Situation um Robin Gosens. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler hatte sich bei der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim das Knie verletzt. Trainer Miron Muslic bestätigte, dass Gosens zusammen mit der medizinischen Abteilung der Abteilung "richtig gut" gearbeitet hat. Es besteht nun die reale Chance, dass der Defensivmann pünktlich zum Topspiel wieder einsatzbereit ist.

Muslic betonte deutlich die Bedeutung dieser Rückkehr für das Team. Er erklärte, dass die verfügbaren Spieler die Personalsituation entspannen und richtig, richtig gute Optionen für die Taktik bieten. Die Entscheidung darüber, ob Gosens bereits am Samstagabend eine Option darstellt, wird von der Trainingsleistung und dem medizinischen Check abhängen. Diese Tiefe im Kader könnte der entscheidende Faktor sein, um die eigene Torflaute zu beenden.

Muslics Motivation und das Ziel auf heimischen Boden

Die Motivation im Trainerlager von Schalke 04 ist spürbar hoch. Miron Muslic äußerte sich zuversichtlich, dass es endlich Zeit sei, dass sich die Mannschaft belohnt. Das primäre Ziel ist es, das erste Tor in der heimischen Arena zu erzielen und somit die lange Nullnummer auf Schalke Park zu durchbrechen. Noch bedeutender wäre jedoch der erste Heimsieg seit dem Aufstieg in die Bundesliga.

Für die Fans und die Fanszene bietet der Stream oder das TV-Programm am Samstagabend die Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Jeder Ball, jede Chance wird unter der Lupe betrachtet, da dieser Spieltag als möglicher Wendezeitpunkt in der Saison interpretiert wird. Die Kombination aus zurückkehrenden Schlüsselspielern und dem Drang nach einem Heimsieg macht dieses Duell zu einem unverzichtbaren Programm für alle Fußballinteressierten.