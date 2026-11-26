Sport-Boss Frank Baumann von Schalke 04 hat mit Hasan Kurucay noch nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Der Abwehrspieler ist in Topform, doch der Club nutzt Druck als Taktik.

Hasan Kurucay präsentiert sich als aktuell bester und konstantester Verteidiger der Bundesliga, doch seine Zukunft bei Schalke 04 bleibt komplett unklar. Der Vertrag des Defensiv-Talents läuft am Ende der laufenden Saison aus, ohne dass bisher Verhandlungen über eine Verlängerung begonnen haben. Sport-Boss Frank Baumann hat mit dem Spieler noch nicht über die weitere Zukunft gesprochen, was Unsicherheit bei allen Beteiligten erzeugt. Kurucay selbst bestätigte nach der 0:0-Partie gegen den VfB Stuttgart, dass kein Kontakt seitens des Vereins stattgefunden hat.

Vertragsstatus und Kommunikation

Kurucay wollte das Thema ursprünglich nach dem Unentschieden gegen Stuttgart ausklammern, da ihm die aktuelle Mannschaftsleistung wichtiger erschien als seine persönliche Vertragsfrage. Doch nach mehrfacher Nachfrage räumte der Abwehrspieler ein, dass mit ihm bis dato noch niemand gesprochen hat. Er betonte, dass er sich nicht über die Verhandlungslage äußern möchte, da dies alleinige Aufgabe von Sport-Boss Frank Baumann sei. Stattdessen konzentriere er sich auf seine Auftritte auf dem Platz und überlasse die weiteren Entscheidungen dem Management.

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Bereits Mitte September hatte Kurucay seine Enttäuschung geäußert, nachdem er nach dem 0:0 gegen 1. FC Saarbrücken das Gefühl hatte, vom Verein ignoriert zu werden. Er verwies darauf, dass Teamkollegen mit guten Leistungen bereits neue Verträge erhalten hätten, während er als Führungsspieler ohne Perspektiven dastehe. Damals versprach Frank Baumann, sich zu gegebener Zeit mit Hasan Kurucay und seinem Berater zusammenzusetzen. Aus Sicht des Vereins ist dieser Zeitpunkt jedoch noch nicht gekommen, was die Lage weiter vertieft.

Strategie des Vereins und Druck

Die Verzögerung bei der Vertragsverlängerung ist nach Informationen der Bild-Zeitung strategisch geplant und nicht auf finanzielle Bedenken zurückzuführen. Gehaltserhöhungen oder ein Handgeld spielen für Schalke 04 nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen schätzen die Verantwortlichen das Leistungsvermögen von Hasan Kurucay so hoch ein, dass er durch Druck noch stärker gefördert werden kann. Die Sorge im Verein lautet, dass eine vorzeitige Verlängerung dazu führen könnte, dass der Abwehrspieler an Intensität verliert.

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Der Club möchte durch das gezielte Zögern erreichen, dass Kurucay an sein absolutes Leistungslimit gepusht wird. Diese Taktik zielt darauf ab, den Spieler mental unter Druck zu setzen, um seine beste Form zu erhalten. Schalke 04 benötigt Hasan Kurucay in dieser aktuellen Mega-Form unbedingt, da die Klasse ohne ihn schwer zu halten sein wird. Die Verantwortlichen hoffen, dass dieser Druck die gewünschte Leistungsspitze stabilisiert.

Auswirkungen auf den Klassenerhalt

Diese Vorgehensweise stellt ein erhebliches Risiko für den Verein dar, da sie auf einem schmalen Grat zwischen Motivation und Demotivation balanciert. Hasan Kurucay wird sich laut Vereinsinformationen ewig nicht in dieser unglücklichen Position ohne Perspektiven sehen wollen. Langfristig wird der Spieler gezwungen sein, sich nach Alternativen umzusehen, sobald seine Geduld erschöpft ist. Die aktuelle Saison wird daher zu einem entscheidenden Faktor für die weitere Karriere des Defensiv-Kickers.

Falls der Vertrag nicht rechtzeitig vor Saisonende verlängert wird, droht Schalke 04 den Verlust eines ihrer wertvollsten Spieler zum Nulltarif. Die Strategie, durch Zögern die Leistung zu maximieren, kann nach hinten losgehen, wenn der Spieler die Geduld verliert und andere Clubs auf ihn aufmerksam werden. Die Verantwortlichen um Frank Baumann und Sportdirektor Youri Mulder müssen abwarten, wie lange Kurucay die aktuelle Situation akzeptiert.

Positionierung und Zukunftsaussichten

Kurucay hat klar definiert, dass seine Leistung auf dem Platz der Hebel für die Zukunft ist. Er hat nach dem Spiel gegen Elversberg gesagt, dass er enttäuscht war und diese Enttäuschung bis zur Partie gegen Stuttgart nicht verschwunden ist. Dennoch bleibt er fokussiert auf die Mannschaft und die gemeinsamen Ziele. Seine Position als Führungsspieler macht ihn zu einem einzigartigen Akteur, der durch seine Konstanz auffällt.

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Die Frage nach der Vertragsverlängerung bleibt eine reine Sache zwischen Hasan Kurucay und Frank Baumann. Solange keine Gespräche geführt werden, liegt die Verantwortung bei der Vereinsführung. Der Abwehrspieler wird weiterhin versuchen, durch gute Leistungen zu überzeugen, um seine Stellung zu festigen. Was am Ende passiert, wird sich zeigen, sobald die aktuelle Spielzeit beendet ist und der Transfermarkt aktiv wird.