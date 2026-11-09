Schalke 04 hofft trotz Niederlage gegen TSG Hoffenheim auf Besserung

Sportchef Youri Mulder sieht positive Signale nach der 1:2-Pleite gegen die TSG. Trotz Ausfällen von Karius und Gosens bleiben die Verantwortlichen von Schalke 04 optimistisch.

Schalke 04 blickt trotz einer bitteren 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim auf ein Spiel mit ambivalentem Ergebnis zurück. Sportchef Youri Mulder betonte nach dem Match die mentalen Stärken des Aufsteigers und verwies auf eine Liste positiver Aspekte, die das Team aus der Partie ziehen kann. Die Geschäftsführung des Vereins strahlt trotz des unglücklichen Ausgangs Zuversicht aus und verweist auf die zukünftige Perspektive.

Performance trotz sieben Spiele ohne Sieg

Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen zeigte vor 28.369 Zuschauern in Sinsheim eine durchaus starke Leistung, die jedoch nicht in Punkte umgemünzt werden konnte. Es handelte sich um das siebte Pflichtspiel in Folge, in dem Schalke 04 als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga erfolglos blieb. Youri Mulder erklärte, dass die Mannschaft den Kopf nicht hängen lassen dürfe, da sich die Ergebnisse einpendeln würden, sobald die aktuelle Form beibehalten werde.

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Verletzungen belasten Personaldecke im Aufsteiger

Zu allem Überlast für die Verantwortlichen von Schalke 04 kamen in der zweiten Halbzeit zwei schwere Ausfälle hinzu, die die Personalplanung erschweren. Torwart Loris Karius und Kapitän Robin Gosens mussten beide zu Beginn der zweiten Hälfte das Feld verlassen. Karius hatte die Niederlage bereits mit einem Fehler eingeleitet, woraufhin er benommen war und Platzwunden im Gesicht davontrug. Gosens erlitt einen heftigen Zusammenprall, wodurch bei dem Defensivspieler eine schwere Knieverletzung befürchtet wird.

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Coach Miron Muslic sieht Widerstandsfähigkeit

Trainer Miron Muslic äußerte sich nach dem Spiel ambivalent, betonte jedoch die Resilienz seines Kaders. Er beschrieb das Gefühl der Enttäuschung als fast brutal, versicherte jedoch, dass die Mannschaft an den widrigen Umständen nicht zerbrechen werde. Muslic ist überzeugt, dass die gezeigte Hartnäckigkeit langfristig von Nutzen sein wird und die Grundlagen für zukünftige Erfolge schafft. Die genauen Diagnosen für die verletzten Spieler stehen noch aus, doch der Verein geht von einer soliden Teamdynamik aus.

Karaman appelliert an den Zusammenhalt

Kapitän Kenan Karaman bestätigte die nüchterne Wahrheit, dass am Ende keine Punkte geholt wurden, hob aber die Lichtblicke hervor. Er forderte die Mannschaft und den Verein auf, eng zusammenzustehen, um aus den aktuellen Herausforderungen zu lernen. Karaman ist der festen Überzeugung, dass die positiven Entwicklungen an die vergangene Leistung angeknüpft werden können, was in Zukunft den Weg zu neuen Siegen ebnen wird. Der Fokus liegt nun auf der medizinischen Abklärung der Ausfälle und der mentalen Aufrechterhaltung der Hoffnung.