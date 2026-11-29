Die 2. Mannschaft von Schalke 04 unterliegt der Reserve des SC Paderborn mit 1:5. Oliver Batista Meier trifft dreimal, während das Bundesliga-Team unter Druck steht.

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 hat ihr Regionalliga-Spiel bei der Reserve des SC Paderborn mit einer klaren 1:5-Niederlage beendet. Dieser Ausgang folgt nur einen Tag auf die hochgradig demütigende 1:8-Auswärtsniederlage der Bundesliga mannschaft in derselben Spielstätte, was die anhaltende sportliche Talfahrt des Vereins aus Gelsenkirchen weiter beschleunigt.

Während die Reserve in der Regionalliga West noch um den Klassenerhalt kämpft, steht die erste Elf bereits am Rande der Abstiegszone in der höchsten deutschen Spielklasse.

Oliver Batista Meier dominiert das Spielgeschehen

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Der Ex-Bayern-Spieler Oliver Batista Meier war der bestimmende Akteur auf dem Feld, der die Schalker Verteidigung fast im Alleingang zerlegte. Der offensive Kraftakt gelang ihm durch einen Hattrick, wobei er seine drei Treffer in unterschiedlichen Phasen des Spiels markierte. Seine ersten beiden Ziele erzielte er im ersten Durchgang, wobei der erste Treffer aus der elften Minute stammt und der zweite nach einem Foulelfmeter in der 33. Minute fiel. In der 60. Minute komplettierte er sein persönliches Kunststück mit dem dritten Tor, was die Kontrolle des Spiels für die Ostwestfalen unterstrich.

Weitere Torschützen sichern den deutlichen Vorsprung

Neben den drei Treffern von Batista Meier sorgten zwei weitere Spieler für die Entscheidung im Spiel. In der 78. Minute erhöhte Millgramm den Vorsprung auf vier Tore, ehe Duric in der 83. Minute den 1:5-Endstand nachlegte. Für Schalke 04 II blieb nur ein Ehrenrettender Erfolg übrig, als der türkische U20-Nationalspieler Gulasi in der 47. Minute den Anschlusstreffer zum Zwischenstand erzielte. Trotz dieser hohen Motivation ins Spiel gegangen zu sein, blieb die königsblaue Reserve den kompletten 90 Minuten weitgehend chancenlos.

Auswirkungen auf die Tabellenpositionen und Kaderpläne

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Für den SC Paderborn ist dieser Sieg ein entscheidender Schritt im hart umkämpften Kampf um den Nichtabstieg in der Regionalliga West. Aktuell belegt die Bundesliga-Reserve den sechsten Platz in der Tabelle, verfügt jedoch über einen nur knappen Vorsprung von sieben Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Schalker Reserve liegt auf dem zwölften Platz und ist mit nur drei Punkten Abstand zum danger zone-Bereich nahe dran, den Anschluss zu verlieren. Der erfolgreiche Auftritt von Batista Meier wird ihn voraussichtlich auch wieder ins Fokus der Bundesliga-Trainer um Ralf Kettemann rücken, da seine Form auf der Reserveebene beeindruckend ist.

Schwere Lage der Schalke Bundesliga Elf

Die Probleme der Schalker gehen weit über die Zweite Mannschaft hinaus und bedrohen die Existenz in der Bundesliga. Nach dem 1:8 bei Union Berlin steht der Aufsteiger auf Platz 16 der Liga und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf die ersten Nichtabstiegsplätze. Die Offensive der Profis ist stark eingeschlafen; in elf gespielten Partien gelangen lediglich sechs Tore. Besonders in der eigenen Veltins-Arena bleibt das Team torlos, was die Heimstärke zunichtemacht. Der einzige Saisonsieg gelang bisher am dritten Spieltag gegen Union Berlin mit einem 3:1-Erfolg.

Einheitliche Negativentwicklung und kommender Termin

Der 44-jährige Schalke-Trainer Miron Muslic blickt nachdenklich auf die aktuelle Entwicklung, die sich seit der 1:8-Niederlage kaum verbessert hat. Die sportliche Krise zeigt sich in der mangelnden Toorgefährlichkeit und der defensiven Schwäche gegen alle Kontrahenten. Mit dem bevorstehenden Ruhrderby am nächsten Sonntag steht ein weiteres hochbrisantes Spiel an. Schalke trifft um 17.30 Uhr Live auf DAZN auf den tabellenführenden BVB, was als weiterer schwerer Test für die geschwächte Truppe gilt.