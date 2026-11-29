Schalke 04 II unterliegt Paderborns Reserve mit 1:5. Oliver Batista Meier trifft dreimal. Die Profis drohen in der Bundesliga abzurutschen, bevor das Derby auf Dortmund folgt.

Schalkes zweite Mannschaft verliert mit einem klaren 1:5 bei der Reserve des SC Paderborn. Dieser negative Verlauf folgt direkt auf die historische 1:8-Niederlage der Profis in der Bundesliga. Die Reserve des Traditionsvereins zeigte zwar Motivation, konnte aber dem hohen Druck nicht standhalten. Ein einzelner Spieler bestimmte das Spielgeschehen maßgeblich.

Oliver Batista Meier dominiert mit drei Toren

Der Ex-Bayern-Spieler Oliver Batista Meier zerstörte die Hoffnungen der Schalker beinahe allein. Er erzielte in der 17. Minute, der 33. Minute und der 60. Minute jedes Tor für Paderborn. Zwei seiner Treffer resultierten aus Foulelfmetern. Seine herausragende Leistung wird ihn wahrscheinlich bald wieder in die Diskussion um das Bundesliga-Aufgebot des SC Paderborn bringen. Trainer Ralf Kettemann könnte ihn somit bald wieder berufen.

Also read Schalke 04 kassiert 1:8-Debakel beim SC Paderborn

Neben Batista Meier trafen auch Millgramm in der 78. Minute und Duric in der 83. Minute für die Ostwestfalen. Für die königsblaue Reserve warf nur Gulasi, der türkische U20-Nationalspieler, in der 47. Minute den Ehrentore ein. Das Ergebnis verdeutlicht die aktuelle Schwäche der Schalker Reserve, obwohl man vor dem Spiel hochmotiviert in die Partie ging.

Spannung in der Regionalliga West bleibt hoch

Für Paderborn ist dieser Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West von entscheidender Bedeutung. Die Bundesliga-Reserve steht aktuell auf dem sechsten Platz. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt jedoch nur sieben Punkte. Damit liegt die Spannung in der Tabelle weiterhin sehr hoch. Schalke als Zwölfter ist nur drei Punkte von einer Abstiegsposition entfernt.

Advertisement

Die Schalker nahmen dieses Ergebnis relativ entspannt zur Kenntnis, da die Sorgen der Profis weitaus gravierender sind. Die Negativentwicklung der ersten Mannschaft hat ihren vorläufigen Höhepunkt in der 1:8-Niederlage gefunden. Die offensive Kraft des Teams ist auf ein Minimum geschrumpft, das kaum noch Hoffnung auf Rettung lässt.

Kritische Situation in der Bundesliga für Schalke 04

In der höchsten deutschen Spielklasse droht dem Aufsteiger der Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Ganze sechs Tore hat Schalke in elf Spielen erzielt. In der eigenen Arena bleiben die Schalker sogar komplett torlos. Diese Statistik unterstreicht die offensiven Probleme des Teams deutlich. Der einzige Saisonsieg gelang bisher am dritten Spieltag bei Union Berlin mit einem 3:1.

Aktuell belegt Schalke den 16. Platz in der Tabelle. Fünf Punkte Rückstand liegen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz vor. Trainer Miron Muslic wirkte nach dem Debakel in Paderborn nachdenklich. Die Situation erfordert schnelles Handeln, da keine Zeit mehr für Fehler bleibt. Die Defensive und das Offensivspiel müssen dringend stabilisiert werden.

Kommt das Ruhrderby gegen Borussia Dortmund

Nächsten Sonntag steigt das wichtige Ruhrderby gegen den Tabellenführer Dortmund. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Für Schalke ist dies eine weitere extreme Herausforderung. Die Formkurve der Profis zeigt nach unten, während Dortmund die Tabelle anführt.

Advertisement

Die Kombination aus dem hohen Punktstandsrückstand und dem schwerem Auswärtsspiel in Dortmund macht die Lage für Miron Muslic und sein Team prekär. Ohne eine Trendwende droht der Abstieg. Fans und Medien beobachten die Entwicklung mit großer Sorge. Die Reserven können wenig zur Entspannung beitragen, da sie selbst um den Klassenerhalt kämpfen. Beide Schalker Teams stehen also unter massivem Druck.