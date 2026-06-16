Schalke 04 jagt Igor Julio: Transfer-Coup mit Haken?

Schalke 04 zeigt konkretes Interesse an Igor Julio von Brighton & Hove Albion. Der Brasilianer könnte die Abwehrzentrale verstärken. Verhandlungen laufen, aber eine Einigung ist noch nicht in Sicht.

Schalke 04 plant einen echten Paukenschlag auf dem Transfer markt: Nach Informationen von BILD und englischen Medien hat der Aufsteiger aus Gelsenkirchen konkretes Interesse an Igor Julio , dem brasilianischen Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion.

Der 28-jährige Linksfuß gilt als einer der ambitioniertesten Transfers der laufenden Wechselperiode und könnte die Abwehrzentrale der Königsblauen nachhaltig verstärken. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen bereits, doch eine Einigung ist noch nicht in greifbarer Nähe. Sportvorstand Frank Baumann und Kaderplaner Maximilian Lüftl arbeiten hinter den Kulissen fieberhaft daran, den Coup zu realisieren. Sollte der Transfer gelingen, wäre es ein klares Ausrufezeichen des Traditionsvereins im Kampf um den Klassenerhalt in der 2.

Bundesliga. Igor Julio, der derzeit einen Marktwert von rund zehn Millionen Euro hat, durchlief eine bemerkenswerte Karriere. Nach seinen Anfängen in Österreich über vier Stationen - darunter der FC Liefering und der LASK - wechselte er 2021 zum AC Florenz in die italienische Serie A. Von dort aus zog es ihn 2023 für stolze 16,5 Millionen Euro zu Brighton in die Premier League. In seiner Debütsaison überzeugte der Brasilianer mit 33 Einsätzen und machte auf sich aufmerksam.

Unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler kam er in den letzten beiden Spielzeiten allerdings nur noch auf 17 Pflichtspieleinsätze und ist daher offen für einen Wechsel, um wieder mehr Spielpraxis zu sammeln. Seine Stärken liegen in der Spieleröffnung, der Zweikampfstärke und seiner physischen Präsenz. Die Idee von Schalke ist eine Leihe inklusive Kaufoption - ein Modell, das beiden Parteien entgegenkommen könnte. Sollte der Deal platzen, haben die Verantwortlichen bereits Alternativen in der Hinterhand.

Klar ist jedoch, dass Igor die Traumbesetzung für die neu zu formierende Abwehrzentrale wäre. Trainer Miron Muslic denkt sogar über eine Umstellung auf eine Dreierkette nach, was Igor aufgrund seiner Erfahrung in verschiedenen Systemen entgegenkäme. Der Brasilianer wäre nach Satoshi Tanaka und Junior Adamu der dritte Neuzugang für die neue Saison.

Zudem sollen Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt und Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim kommen. Auch die Suche nach einem linken und einem rechten Außenverteidiger läuft auf Hochtouren. Die Fans in Gelsenkirchen hoffen auf ein weiteres Highlight im ansonsten schwierigen Transferfenster.

Sollte Igor tatsächlich den Weg ins Ruhrgebiet finden, wäre dies ein Transfer, der die Hierarchie in der 2. Bundesliga gehörig durcheinanderwirbeln könnte





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