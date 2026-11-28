Schalke 04 kassiert 1:8-Debakel beim SC Paderborn
Der FC Schalke 04 erleidet eine historische 1:8-Niederlage gegen den SC Paderborn und befindet sich vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund in einer tiefen Krise
Edin Dzeko und Co. sind fassungslos. Schalke-Torhüter Loris Karius erlebt am elften Spieltag der Fußball - Bundesliga unglaublich viel zu tun. Andauernd muss er den Ball aus seinem Tor holen.
Der SC Paderborn trifft wie am Fließband und Schalke ergibt sich machtlos dem völligen Debakel. Der FC Schalke 04 geht schwer angeschlagen in das Revierderby gegen Borussia Dortmund. Acht Tage vor dem Wiedersehen mit dem großen Rivalen erlebte der Tabellen-16. ein 1:8 -Debakel beim SC Paderborn. Für den Schalker Mitaufsteiger war es der bislang höchste Sieg der eigenen Bundesliga-Geschichte.
Die Tore von Jano ter Horst , dreimal Stefano Marino , Steffen Tigges , Deniz Zeitler , Gabriel Vidovic sowie Felix Götze verschärften aus Schalker Sicht eine Bilanz des Grauens. Seit neun Pflichtspielen ist die Mannschaft von Trainer Miron Muslic sieglos. In elf Bundesliga-Spielen hat sie nur sechs Tore erzielt. Vor 15.000 Zuschauern in Paderborn traf bloß Adil Aouchiche in der 59.
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