Schalke 04 kämpft nach Pokal-Aus und Tabellenplatz 17 gegen eine tiefe Krise. Transferfehler und schwache Offensivleistung belasten den Verein.

Nach sechzehn Monaten scheinbarer Stabilisierung hat sich bei Schalke 04 die Unzufriedenheit im Verein und unter der Fangemeinde massiv zurückgemeldet. Der aktuelle Zustand wird durch einen frühen Pokal -Aus in Dresden und einen rangmäßigen Tiefpunkt in der Bundesliga markiert, was bei den Anhängern zu massiver Enttäuschung führt. Die jüngsten sportlichen Ergebnisse haben die zuvor bestehende Euphorie zunichte gemacht und ein neues, düsteres Kapitel in der Vereinsgeschichte aufgeschlagen. Die Situation an der Veltins-Arena hat sich von ruhiger Zuversicht in offene Kritik verwandelt.

Pokal-Aus und Tabellenrang belasten Verein

Die Reaktionen der mitgereisten Anhänger nach dem Aus im Pokalwettbewerb in Dresden waren zunächst durch ein auffälliges Schweigen gekennzeichnet. Dies deutete auf eine unterdrückte Enttäuschung hin, die die Fans bewusst zurückhielten, um keinen weiteren negativen Fokus auf die ohnehin schwache Leistung zu legen. Eine noch deutlich stärkere Reaktion folgte jedoch nach der Pleite gegen RB Leipzig, wo es sogar zu leichtem Applaus kam. Dieser Applaus wird von der Vereinsführung und der Öffentlichkeit angesichts der derzeitigen miserablen Form als hohe Wertschätzung für die Nervenstärke der Fans gewertet. Es scheint so, als würden die Schalker auf den Rängen ihre Frustration mit aller Kraft bändigen, da niemand bewusst einen weiteren Fall in eine tiefe Krise herbeiführen möchte. Dennoch liefern der Debakel in Dresden, der Platz 17 in der Bundesliga-Tabelle und eine hohe Anzahl an Verletzten im Kalready ausreichende und schwerwiegende Gründe für diese tristesse.

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Transferfehler und individuelle Risiken

Ein weiterer schmerzhafter Aspekt der aktuellen Lage ist die Leistung der neuen Akteure, die den Erwartungen nicht gerecht werden. Von den sieben Neuzugängen, die der Verein in der letzten Transferphase an Land gezogen hat, überzeugt bislang kein einziger Spieler auf ganzer Linie. Besonders diejenigen Transfergeschäfte, die als Risiko-Transfers eingestuft wurden, also Spieler, die aufgrund eines vorübergehenden Karriereknicks zu günstigeren Konditionen verpflichtet werden konnten, entwickeln sich nicht wie versprochen. Zu diesen kritischen Fällen gehören die Verpflichtungen von Adamu, Ebimbe, Wöber und Hwang. Diese Spieler laufen den hohen Verheißungen, die in sie gesetzt wurden, kontinuierlich hinterher und tragen nicht zur Stabilisierung der Mannschaft bei. Es ist bereits jetzt klar, dass das Transfer-Duo Baumann und Lüftl in der winterlichen Transferperiode nachlegen und konkrete Leistungsträger liefern muss, um die aktuelle Schieflage im Kader auszugleichen.

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Offensivschwäche trotz Abwehrfundament

Die spielerische Qualität der Mannschaft unter Trainer Matthias Sammer, der als Muslic-Truppe wahrgenommen wird, ist für große Teile der Fangemeinde eine Quelle ernsthafter Besorgnis. Der Fußballstil, der derzeit praktiziert wird, wird selbst von neutralen Beobachtern und loyalen Fans im Mittelfeld der Anhängerschaft als gruselig und unbefriedigend beschrieben. Dies führt zu einer breiten pessimistischen Grundstimmung in der Basis der Anhänger. Um die aktuelle Lage eindeutig einzuordnen, muss betont werden, dass eine stabile Abwehr zwar das absolute Fundament für jede sportliche Rettung darstellt, dies jedoch allein nicht ausreicht. Die beste Abwehr der Welt nützt nichts, wenn der Sturm nur im Versteckspiel aufgeht. Die offensive Linie mit Akteuren wie Dzeko, Hwang, Adamu oder Sylla präsentiert sich aktuell als zu harmlos und wirkungslos. Die Namen können dabei kaum noch unterscheiden, wer der Harmloseste in dieser defensiv-aggressiven, aber offensiv schwachen Aufstellung ist.

Interne Krise und Erwartung an die Führung

Dass die Fans derzeit unzufrieden sind, ist ein normales und erwartbares Phänomen in dieser Situation. Auch der Fakt, dass überhaupt mal wieder eine Krise im Verein herrscht, stößt auf wenig Gegenliebe. Der Zeitpunkt für diese Entwicklung galt bereits im Vorfeld als unvermeidlich. Jetzt geht es vor allem darum, diese spezifische Krise intern zu beherrschen und den Abwärtstrend zu stoppen. Von außen kann dabei nur auf die Macher bei Schalke 04 gehofft werden. Vielleicht ist das Vertrauen in die sportliche Leitung und die Vereinsführung im Gegensatz zur vergangenen Euphorie noch nicht vollständig aufgebraucht. Die nächsten Schritte werden entscheidend dafür sein, ob diese verbliebene Vertrauensbasis ausreicht, um den Verein wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.