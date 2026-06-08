Der FC Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung des japanischen Mittelfeldspielers Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf. Die Ausstiegsklausel des Spielers reduzierte sich durch den Abstieg Düsseldorfs auf eine Million Euro. Für Schalke bedeutet dies eine kostengünstige Verstärkung, die den Konkurrenzdruck im zentralen Mittelfeld erhöht und die Leistung von etablierten Spielern wie Soufiane El-Faouzi und Ron Schallenberg herausfordert. Tanaka, der erst seit Dezember für Fortuna spielte, war bis zu seiner Verletzung Stammkraft und muss sich nun in der Bundesliga beweisen. Der Transfer unterstreicht Schalkes Strategie, regional und budgetbewusst zu agieren, während die Mannschaft sich für den Kampf um den Klassenerhalt formiert.

Nach etwas längerer Wartezeit steht der Bundesliga -Rückkehrer FC Schalke 04 kurz vor der Verpflichtung seines ersten Neuzugangs. Der 23-jährige japanische Mittelfeld spieler Satoshi Tanaka wechselt per Ausstiegsklausel vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Königsblauen.

Die ursprünglich auf zehn Millionen Euro festgesetzte Klausel wurde im Vertrag des Spielers auf eine Million Euro reduziert, nachdem Düsseldorf den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht verhindern konnte. Tanaka absolvierte am Montag den Medizincheck und der Transfer soll in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben werden. Diese Verstärkung erhöht den Konkurrenzdruck im zentralen Mittelfeld von Schalke, wo zuletzt Soufiane El-Faouzi und Ron Schallenberg gesetzt waren.

Trainer Karel Geraerts betont zwar, dass die Leistung und nicht der Name über die Startelf entscheidet, doch die Ankunft Tanakas bedeutet für das bisher konkurrenzlose Duo, sich noch stärker zu beweisen. Tanaka muss sich zunächst in der Bundesliga etablieren, auch wenn er durch den günstigen Preis als Schnäppchen gilt. Für den finanziell angespannten Verein sind eine Million Euro plus mögliche Boni und Gehaltsverpflichtungen dennoch ein erheblicher Betrag.

Der Japaner war erst seit Dezember für Fortuna aktiv und entwickelte sich unter dem inzwischen entlassenen Sportdirektor Sven Mislintat rasch zur Stammkraft, bis ihn ein Muskelfaserriss stoppte. Ein Vorteil des Wechsels ist die geografische Nähe: Tanaka muss nicht umziehen, da er bereits in Düsseldorf lebt, wo auch Trainer Muslic und einige neue Mannschaftskollegen wohnen.

Dieser Transfer symbolisiert Schalkes Strategie, kostengünstige und regionale Lösungen zu finden, um langsam wieder in der Bundesliga Fuß zu fassen, während gleichzeitig die Konkurrenz im Kader erhöht wird. Die Mannschaft muss in der neuen Saison schnell zusammenfinden, und der Einsatz von Spielern wie Tanaka, El-Faouzi und Schallenberg wird entscheidend sein für den Kampf um den Klassenerhalt





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